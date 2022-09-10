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Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gibi yazı. Tahvil seçenek değil zorunluluk

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan bankalara tahvil konusunda sert bir uyarı yazısı yollandı. Yazıda cezai şart olarak yer alan 3 katı kadar dolar cinsi mevduatının bir seçenek olamayacağı belirtildi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 17:25
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 13:25
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TCMB'den bankalara uyarı adı altında talimat. İşte o yazıda tahvilin seçenek değil zorunluluk olduğu sert bir şekilde belirtildi

Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gibi yazı. Tahvil seçenek değil zorunluluk
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yazısı gitti. TCMB zorunlu karşılık ve kredi karşılığı tahvil düzenlemesinde cezai şart olarak yer alan 3 katı kadar dolar cinsi mevduat tutulmasının bankalar için bir seçenek olamayacağını, bankaların menkul kııymet tesisini yerine getirmelerinin gerekli olduğunu bildirdi.


SEÇENEK DEĞİL ZORUNLULUK UYARISI
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bankalara bugün bir yazı gönderdi.Bankacıların verdiği bilgiye göre TCMB bankalara bugün gönderdiği bir yazıda, "Özet olarak düzenlemede yer alan yaptırıma ilişkin hükümler bankalar için bir seçenek değildir. Düzenleme kapsamında bankaların menkul kıymet tesisini yerine getirmeleri gerekmektedir" denildi.
Menkul kıymetlerin süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi halinde, eksik tutarın üç katı kadar dolar cinsinden mevduatın yaptırım olarak tesis edilmesinin hükme bağlandığını belirten TCMB bunun bir seçenek olarak kabul edilmeyeceğini bankalara iletti.
Merkez Bankası’nın uyarı yazısında "Aynı maddenin 5. fıkrasında yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmeyen bankalar hakkında gerekli idari tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir. Yukarıda ifade edilen yaptırıma bir bankanın birden fazla defa konu olması, yükümlülükleri sürekli olarak yerine getirmeme olarak değerlendirilebilecektir" ifadelerine yer verildi.

 

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Uzay Fenercioğlu
10.09.2022 01:28
Canavarı kendi ellerinizle yarattınız. Bu saatten sonra sizin her sözünüz, her tehdidiniz, bankalar için "tın". Bankaların bir saatlik eylemi artık hükümet devirir. Saçma uygulamalarınız, MB bitirdi.  
 
Ayıp
9.09.2022 18:48
Bir sonraki hamle sermaye kontrolü  
 
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