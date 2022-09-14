Selçuk Geçer ‘hazır olun’ dedi ve uyardı: 1 saat içinde dolar 30 lirayı görebilir

Selçuk Geçer, dolar kurunun gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında doların 10 TL'ye düşüp 6 ay içerisinde tekrar 18 Türk Lirası'na yükselmesini değerlendiren Geçer, korkutan bir yorumda da bulundu.

Tecrübeli ekonomist, şu ifadeleri kullandı:

"DOLARDA 19 LİRAYA HAZIR OLUN"

"Dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20- 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 18.20 liraya çıktı."

"1 SAATTE DOLAR 30 LİRAYI GÖREBİLİR"

Selçuk Geçer'in dolara dair son sözleri ise bomba etksi yarattı. Geçer açıklamasında, "1-2 saatlik olay. 1 saatte dolar 30 lirayı görebilir. Hazırlıklı olun. Dolar borcu olanları ve elinde dolar olanları uyarıyorum. Elinizdekilerden olmayın. İlerde çok pişman olursunuz." diye konuştu.