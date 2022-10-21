21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Anadolu Efes nefes aldı

Anadolu Efes, EuroLeague'de Alba Berlin ile karşılaştı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 22:13
Takip Et

EuroLeague'de Anadolu Efes Berlin'i yenerek iki maç sonra kazandı

Anadolu Efes nefes aldı
+
Aa
-

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının ikinci etabı oynanıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti. Anadolu Efes, rakibini 78-74 mağlup etti.

Anadolu Efes, deplasmandaki Monaco ve iç sahadaki Valencia Basket yenilgileri sonrası yeniden galip gelirken sezonu 3'te 3 ile açan ALBA Berlin ise ilk yenilgisini aldı. 

Anadolu Efes 22-23 Alba Berlin (1. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 41-37 Alba Berlin (2. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 58-60 Alba Berlin (3. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 78-74 Alba Berlin (4. PERİYOT SONUCU)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
2
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
5
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
7
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿İran, Zengezur koridorunda konsolosluk açtı
﻿İran, Zengezur koridorunda konsolosluk açtı
﻿İran, Zengezur koridorunda konsolosluk açtı
﻿Recep Niyaz coştu, Eyüpspor Sakarya'yı vurdu
﻿Recep Niyaz coştu, Eyüpspor Sakarya'yı vurdu
﻿Recep Niyaz coştu, Eyüpspor Sakarya'yı vurdu
﻿Luyindama attı Antalya üç puanı kaptı
﻿Luyindama attı Antalya üç puanı kaptı
﻿Luyindama attı Antalya üç puanı kaptı
﻿Donald Trump mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı
﻿Donald Trump mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı
﻿Donald Trump mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.