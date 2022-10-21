Anadolu Efes nefes aldı

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının ikinci etabı oynanıyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti. Anadolu Efes, rakibini 78-74 mağlup etti.

Anadolu Efes, deplasmandaki Monaco ve iç sahadaki Valencia Basket yenilgileri sonrası yeniden galip gelirken sezonu 3'te 3 ile açan ALBA Berlin ise ilk yenilgisini aldı.

Anadolu Efes 22-23 Alba Berlin (1. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 41-37 Alba Berlin (2. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 58-60 Alba Berlin (3. PERİYOT SONUCU)

Anadolu Efes 78-74 Alba Berlin (4. PERİYOT SONUCU)