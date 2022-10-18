Anadolu Efes Valencia'ya mağlup oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde İspanyol ekibi Valencia Basket'i misafir etti.

Çekişmeli karşılaşmada ilk periyot Anadolu Efes'in 21-20 üstünlüğü ile sona erdi.

2. periyot ise 45-45'lik sonuçla sona erdi. İki takım soyunma odasına beraberlikle yöneldi.

Karşılaşmada 3. periyot 68-66 Anadolu Efes'in üstünlüğü ile tamamlandı.

4. ve son periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Mücadele 91-92'lik skorla biterken İspanyol ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı.