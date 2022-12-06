Anadolu Efes'e Büyükçekmece şoku: Larkin de kurtaramadı

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'in aylar sonra döndüğü maçın ilk yarısını Anadolu Efes 38-35 önde tamamladı.
İlk yarıda Anadolu Efes adına Elijah Bryant 11, Ömer Can İlyasoğlu 7 sayı üretti. Onvo Büyükçekmece takımında Terrell Harris ve Martynas Sajus 9'ar sayı ile oynadı.
Üçüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan Onvo Büyükçekmece, final periyoduna 57-56 önde girdi.
Son periyodda farkı artıran Onvo Büyükçekmece, karşılaşmayı 83-76 kazandı.
Shane Larkin, son çeyreğin başında sakatlandı ve maça devam edemedi.
Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece 9. maçında 2. galibiyetini alırken; Anadolu Efes 3. kez kaybetti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 16, Can Maxim Mutaf 4, Harris 17, Sajus 17, Rivers 16, Tayfun Erülkü 7, Metehan Akyel 6, Fırat Alemdaroğlu
Anadolu Efes: Larkin 7, Bryant 18, Ömer Can İlyasoğlu 7, Polonara 2, Zizic 11, Clyburn 11, Buğrahan Tuncer 6, Micic 10, Egemen Güven 4, Egehan Arna, Erten Gazi
1. Periyot: 11-17
Devre: 35-38
3. Periyot: 57-56
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.