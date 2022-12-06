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Anadolu Efes'e Büyükçekmece şoku: Larkin de kurtaramadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece, Anadolu Efes'i devirerek büyük bir sürprize imza attı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 22:16
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Larkin de kurtaramadı. Anadolu Efes'e Büyükçekmece şoku

Anadolu Efes'e Büyükçekmece şoku: Larkin de kurtaramadı
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Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'in aylar sonra döndüğü maçın ilk yarısını Anadolu Efes 38-35 önde tamamladı.

İlk yarıda Anadolu Efes adına Elijah Bryant 11, Ömer Can İlyasoğlu 7 sayı üretti. Onvo Büyükçekmece takımında Terrell Harris ve Martynas Sajus 9'ar sayı ile oynadı.

Üçüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan Onvo Büyükçekmece, final periyoduna 57-56 önde girdi.

Son periyodda farkı artıran Onvo Büyükçekmece, karşılaşmayı 83-76 kazandı.

Shane Larkin, son çeyreğin başında sakatlandı ve maça devam edemedi.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece 9. maçında 2. galibiyetini alırken; Anadolu Efes 3. kez kaybetti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Fatih Güler

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 16, Can Maxim Mutaf 4, Harris 17, Sajus 17, Rivers 16, Tayfun Erülkü 7, Metehan Akyel 6, Fırat Alemdaroğlu

Anadolu Efes: Larkin 7, Bryant 18, Ömer Can İlyasoğlu 7, Polonara 2, Zizic 11, Clyburn 11, Buğrahan Tuncer 6, Micic 10, Egemen Güven 4, Egehan Arna, Erten Gazi

1. Periyot: 11-17

Devre: 35-38

3. Periyot: 57-56

 

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