Euro’nun patronu piyasalara sinyali verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Euro’nun patronu piyasalara sinyali verdi
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, AMB tarafından yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin ihtimaller arasında olduğunu söyledi.

Öte yandan Lagarde, aşırı iyimser piyasaların AMB'nin enflasyonla mücadelesine yardım etmediğini de vurguladı.

Lagarde, Davos'taki Bloomberg House'da Bloomberg Television'dan Francine Lacqua ile yaptığı konuşmada, yetkililerin tüketici fiyatlarını kontrol altına alma mücadelesinde "doğru yolda" olduklarını, fakat yatırımcı tahminlerinin dikkat dağıtıcı olduğunu vurguladı.

Christine Lagarde “Beklentilerin, gerçekleşmesi muhtemel olanlara kıyasla çok yüksek olması enflasyonla mücadelemize yardımcı olmuyor. Doğru yoldayız, yüzde 2'ye doğru ilerliyoruz; ancak orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye ulaştığımızdan emin olmadıkça ve bunu destekleyecek verilere sahip olmadıkça zafer naraları atmayacağım. Henüz değil" ifadelerini kullandı.

europara.jpg

Euro Bölgesi’nde bugün enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel açıklanırken, aylık bazda 0,2 ile beklentileri karşıladı.

Euro Bölgesi faiz oranı ise yüzde 4,50 seviyesinde bulunuyor.

İlgili Haberler
Hannover Messe’de 4 Bin şirket yeşil gelecek için buluşacak
Hannover Messe’de 4 Bin şirket yeşil gelecek için buluşacak
Hazineye borç veren banka Türkiye’yi uyardı
Son Haberler
Baklan Uraloğlu yeni YHT’nin bitiş tarihini açıkladı Gündem
Baklan Uraloğlu yeni YHT’nin bitiş tarihini açıkladı
Omerovic: Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz Spor
Omerovic: Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz
Ege Denizi'nde deprem Gündem
Ege Denizi'nde deprem
Dünya 'deli' devlet başkanının ziyaretini konuşuyor Dünya
Dünya 'deli' devlet başkanının ziyaretini konuşuyor
Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini Süper Lig'de buldu Spor
Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini Süper Lig'de buldu
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybetti Gündem
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybetti
Özgür Demirtaş'tan Hülya Avşar'a ters köşe yapan öneri. Hülya Avşar zenginlikten dert yanmıştı Gündem
Özgür Demirtaş'tan Hülya Avşar'a ters köşe yapan öneri. Hülya Avşar zenginlikten dert yanmıştı