Euro’nun patronu piyasalara sinyali verdi

Öte yandan Lagarde, aşırı iyimser piyasaların AMB'nin enflasyonla mücadelesine yardım etmediğini de vurguladı.

Lagarde, Davos'taki Bloomberg House'da Bloomberg Television'dan Francine Lacqua ile yaptığı konuşmada, yetkililerin tüketici fiyatlarını kontrol altına alma mücadelesinde "doğru yolda" olduklarını, fakat yatırımcı tahminlerinin dikkat dağıtıcı olduğunu vurguladı.

Christine Lagarde “Beklentilerin, gerçekleşmesi muhtemel olanlara kıyasla çok yüksek olması enflasyonla mücadelemize yardımcı olmuyor. Doğru yoldayız, yüzde 2'ye doğru ilerliyoruz; ancak orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye ulaştığımızdan emin olmadıkça ve bunu destekleyecek verilere sahip olmadıkça zafer naraları atmayacağım. Henüz değil" ifadelerini kullandı.

Euro Bölgesi’nde bugün enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel açıklanırken, aylık bazda 0,2 ile beklentileri karşıladı.

Euro Bölgesi faiz oranı ise yüzde 4,50 seviyesinde bulunuyor.