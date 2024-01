4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinde büyük artış

TELKODER'in yaptığı genel sektör araştırma sonucunda, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 744,49 lira, yılda 8 bin 934 lira harcadığı paylaşıldı.

TELKODER'in yaptığı araştırmada, Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 83,89 TL ödeme yapılıyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dahil aylık ortalama 147,20 TL’ye yükseldiği belirtiliyor.