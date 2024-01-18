Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana "çok az" değişti

Yayımlanan raporda, kasım ayından bu yana çoğu bölgede ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı paylaşıldı.

Tüketicilerin tatil sezonunda bir miktar mevsimsel rahatlama sağladığı belirtilirken, dört bölgeden üçünde ekonomik faaliyette ılımlı bir büyüme, birinde ise ılımlı düşüş yaşandığı kaydedildi.

Raporda, yüksek faiz oranlarının otomobil satışlarını ve emlak anlaşmalarını sınırlarken, tüm bölgelerde imalat faaliyetlerinde düşüşler yaşandığına değinildi.

ÜCRET BASKILARININ HAFİFLEMESİ BEKLENİYOR

Yayımlanan raporda neredeyse tüm bölgelerde bir ya da daha fazla soğuyan işgücü piyasası belirtisine işaret ettiği belirtilirken, birçok bölgede firmaların ücret baskılarının gelecek yıl daha da düşmesini beklediğine yer verildi.

Raporda yükselen tüketici fiyatları hassasiyetinin perakendecilerin kar marjlarını daraltmaya ve tedarikçilerinin fiyat artırma çabalarını çekemeye zorladığı paylaşıldı.