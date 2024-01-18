Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana "çok az" değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana "çok az" değişti
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu "Bej Kitap" raporunun ocak ayı sayısını yayımladı.

Yayımlanan raporda, kasım ayından bu yana çoğu bölgede ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı paylaşıldı.

Tüketicilerin tatil sezonunda bir miktar mevsimsel rahatlama sağladığı belirtilirken, dört bölgeden üçünde ekonomik faaliyette ılımlı bir büyüme, birinde ise ılımlı düşüş yaşandığı kaydedildi.

Raporda, yüksek faiz oranlarının otomobil satışlarını ve emlak anlaşmalarını sınırlarken, tüm bölgelerde imalat faaliyetlerinde düşüşler yaşandığına değinildi.

ÜCRET BASKILARININ HAFİFLEMESİ BEKLENİYOR

Yayımlanan raporda neredeyse tüm bölgelerde bir ya da daha fazla soğuyan işgücü piyasası belirtisine işaret ettiği belirtilirken, birçok bölgede firmaların ücret baskılarının gelecek yıl daha da düşmesini beklediğine yer verildi.

Raporda yükselen tüketici fiyatları hassasiyetinin perakendecilerin kar marjlarını daraltmaya ve tedarikçilerinin fiyat artırma çabalarını çekemeye zorladığı paylaşıldı.

İlgili Haberler
Euro’nun patronu piyasalara sinyali verdi
Hannover Messe’de 4 Bin şirket yeşil gelecek için buluşacak
Hannover Messe’de 4 Bin şirket yeşil gelecek için buluşacak
Son Haberler
Mersin tribün lideri Hataysporlulara 'Allah size depremi bilerek verdi' dedi. Gökhan Zan ateş püskürdü Gündem
Mersin tribün lideri Hataysporlulara 'Allah size depremi bilerek verdi' dedi. Gökhan Zan ateş püskürdü
İşte doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot Şifalı Bitkiler
İşte doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot
İnci Taneleri, sürpriz yapar mı? Yazarlar
İnci Taneleri, sürpriz yapar mı?
Yolumuz, yüce Atatürk’ün Dr. Küçük’ün ve Denktaş’ın yoludur Yazarlar
Yolumuz, yüce Atatürk’ün Dr. Küçük’ün ve Denktaş’ın yoludur
Ahmet Ercan büyük depremin nereyi vuracağını açıkladı. Herkes İstanbul'u beklerken başka bir yeri işaret etti Gündem
Ahmet Ercan büyük depremin nereyi vuracağını açıkladı. Herkes İstanbul'u beklerken başka bir yeri işaret etti
Şifa deposu ot romatizma ağrılarını hafifletiyor Şifalı Bitkiler
Şifa deposu ot romatizma ağrılarını hafifletiyor
Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü Dünya
Ekvador'da canlı yayın baskınını soruşturan savcı öldürüldü