Eurovision yıldızı Şebnem Paker Milas’ta öğretmen oldu

20 Yaşında Üçüncülük Elde Etmişti

Şebnem Paker, 1997 yılında henüz 20 yaşındayken katıldığı Eurovision Müzik Yarışması’nda “Dinle” adlı şarkısıyla üçüncü olarak Türkiye’ye o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getirmişti. Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını “Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte ‘Dinle’ hatırlanır” diye özetlemişti.

Müzik Öğretmenliği Yapıyor

Eurovision’dan sonra müzik öğretmenliği yapmaya başlayan Şebnem Paker, 2018’den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmıştı. Paker, geçtiğimiz aylarda da ‘Dünden Bugüne Eurovision’ konseptiyle düzenlenen etkinlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne almıştı.

Milas’a Atandı

Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Şebnem Paker, Milas’a atandı. Paker, Kırcağız Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı. Paker’in yeni görev yerinde de müziğe gönül veren öğrenciler yetiştirmesi bekleniyor.