Eurovision yıldızı Şebnem Paker Milas’ta öğretmen oldu

Eurovision Müzik Yarışması’nda Türkiye’ye üçüncülük kazandıran Şebnem Paker, müzik öğretmenliği kariyerine Milas’ta devam edecek. Paker, Kırcağız Ortaokulu’na atandı.

Eurovision yıldızı Şebnem Paker Milas’ta öğretmen oldu

20 Yaşında Üçüncülük Elde Etmişti

Şebnem Paker, 1997 yılında henüz 20 yaşındayken katıldığı Eurovision Müzik Yarışması’nda “Dinle” adlı şarkısıyla üçüncü olarak Türkiye’ye o zamana kadar alınan en iyi dereceyi getirmişti. Paker, yarışmaya katıldığı dönemde yaşadıklarını “Kimsenin tanımadığı bir kız olarak yarışmaya katıldım ve üçüncü olduk. Benden öte ‘Dinle’ hatırlanır” diye özetlemişti.

Müzik Öğretmenliği Yapıyor

Eurovision’dan sonra müzik öğretmenliği yapmaya başlayan Şebnem Paker, 2018’den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmıştı. Paker, geçtiğimiz aylarda da ‘Dünden Bugüne Eurovision’ konseptiyle düzenlenen etkinlikte Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne almıştı.

Milas’a Atandı

Şimdilerde Soner Odabaş ile mutlu birlikteliğini sürdüren ve iki çocuk annesi olan Şebnem Paker, Milas’a atandı. Paker, Kırcağız Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak göreve başladı. Paker’in yeni görev yerinde de müziğe gönül veren öğrenciler yetiştirmesi bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı Yaşam
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı
Manisa evine üç puanla döndü Spor
Manisa evine üç puanla döndü
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız Güncel
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi Spor
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor Yazarlar
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son- Yazarlar
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son-
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan Yazarlar
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan