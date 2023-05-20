Ev kiralarında sığınmacı etkisi. Bu gidişle vatandaş parkta yaşayacak. Bu fiyatlara kim ev kiralasın

İstanbul’da sığınmacıların yoğun yaşadığı 15 ilçede 5 yıllık kira artış oranının ortalama yüzde 654 olduğu ortaya çıktı.

Ev kiralarında sığınmacı etkisi. Bu gidişle vatandaş parkta yaşayacak. Bu fiyatlara kim ev kiralasın

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde 4 yıllık kira değişimi karşılaştırıldı.

Nisan 2019 ile Nisan 2023 kira fiyatları karşılaştırıldığında en yüksek artış yüzde 807 ile Kağıthane'de yaşandı.

EV KİRALAMAK İMKANSIZ OLDU
Kağıthane'yi yüzde 794 ile Arnavutköy, yüzde 779 ile Başakşehir ve yüzde 777 ile Gaziosmanpaşa takip etti.

Sığınmacıların yoğun yaşadığı ilçelerde Nisan 2019'da 1000-3 bin bandında olan kiraların bugün 8 bin -19 bin TL bandında olduğu görüldü.

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4 YILDA YÜZDE 654 ARTTI
Karşılaştırmalı verileri sosyal medya hesabından paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul’daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. 15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda. Atılması gereken adımlar var.

Sosyal konut üretiminin yanı sıra, makroekonomik politikaların akılcı hale getirilmesi ve yabancılara konut satışının piyasaya denge gelene kadar durdurulması lazım. Sığınmacıları da ülkelerine kavuşturmalıyız. Sığınmacı nüfusunun artması, konut piyasasının dengesini de bozuyor.”

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