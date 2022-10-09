4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.



(Kaynak: İHA)