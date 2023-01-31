Ev sahibi polis ve karısı kiracı olan gazeteciyi ölümle tehdit etti: Git istediğin yere şikayet et ben polisim. Bana bir şey olmaz

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

İstanbul’da kiraların son bir yıl içerisinde hızla artmasıyla ev sahipleri ve kiracılar arasında gerginlikler artmaya başladı.

Ev sahipleri kontratları bitmeyen kiracıları evden çıkartmak için her yolu denerken yaşanan bir olay ise sorunun dehşet veren bir boyuta ulaştığını gösterdi.

İstanbul’da yaşanan olayda, kayınpederinin kiracısı olan Gamze Dağ’ı arayan Nazan A., kocasının polis olduğunu belirterek evden çıkması için imalı ifadelerde bulundu.

Kira sözleşmesinin bitmesine henüz 6 ay olduğunu dile getiren kiracı Gamze Dağ, Nazan A.’nın kendisini arayarak “Evden çıkmak zorundasınız. Biz taşınacağız” dediğini ve kendisinin de “Şu an müsait değilim. Daha sonra konuşalım” demesi üzerine WhatsApp üzerinden tehdit etmeye başladığını ifade etti.

Dağ, ev sahibi İsa A.’yı “Benim ev sahibim sizsiniz. Neden benimle gelininiz üzerinden iletişime geçiyorsunuz” demek için aradığı sırada Nazan A.’nın bir anda telefonu eline alarak “Seni evden saçından sürüye sürüye çıkartırım. Canımı sıkma öldürürüm seni. Benim kocam polis haberin olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ev sahibinin polis oğlu ise, kiracı Dağ’a “Ben polisim evden çıkmazsan olacaklara karışmam” diyerek ölümle tehdit etti.

Konuşmanın devamında Nazan A., Dağ’a çeşitli küfür ve hakaretler ederek tehdit etmeye devam etti.

Ardından ise polis memuru olduğunu söyleyen şahıs telefonu eşinin elinden alarak Dağ’ı polis kimliğiyle tehdit etti:

Polis ev sahibi: Ben polis memuruyum

Gamze Dağ: E yani?

Polis ev sahibi: Mesleğimi söylüyorum ki benimle ona göre konuşun. Evden de ona göre çıkın.

Gamze Dağ: Polis olmanız beni korkutmalı mı?

Polis ev sahibi: Ben size olacakları söylüyorum

Gamze Dağ: Şu an beni polis kimliğinizle tehdit ederek görevinizi kötüye kullanma suçunu işliyorsunuz. Sizi dava edeceğim.

Polis ev sahibi: Git istediğin yere şikayet et ben polisim. Bana bir şey olmaz.

“POLİS KİMLİĞİYLE BENİ TEHDİT EDİYOR CAN GÜVENLİĞİM YOK”

Kiracı olan gazeteci Gamze Dağ, sosyal medya hesabından can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

EVDEN ÇIKMIYORUM DİYE POLİS TEHDİDİNE UĞRADIM!

Ev sahibimin gelini Nazan A. ve polis olan oğlu, kontratımın süresi bitmediği halde evden çıkmamı istedi.

Polis, 'Mesleğimi söylüyorum ki benimle ona göre konuşun. Evden de ona göre çıkın.' diyerek üstü kapalı beni tehdit etti.

'Beni tehdit ettiniz. Sizi şikayet edeceğim' dediğimde 'Git istediğin yere şikayet et ben polisim. Bana bir şey olmaz.' dedi.

Eşi ise 'Seni evden saçından sürüye sürüye çıkartırım. Canımı sıkma öldürürüm seni. Benim kocam polis haberin olsun.' diyerek evimi basacağını söyledi.

Emniyet'in bu polis memurundan haberi var mı? İki gündür polis kimliğiyle beni tehdit ederek görevini kötüye kullanıyor. Can güvenliğim yok.

İçişleri Bakanlığı'nın da bu polis memuru hakkında işlem başlatmasını talep ediyorum.

'Ben polisim bana bir şey olmaz' diyerek korumakla görevli olduğu vatandaşı tehdit ediyor.