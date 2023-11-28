Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitleyen hırsızlık şüphelisi çilingir yardımıyla gözaltına alındı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.

KAYNAK: DHA
Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı kilitleyen hırsızlık şüphelisi çilingir yardımıyla gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İismi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı.

EVE GİRDİ ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEDİ

Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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