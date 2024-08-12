Ev sahipleri ve kiracılar için 30 gün kararı. Sektör uzmanı anlattı

Düzenleme: Kaynak: HaberTürk
Ev sahipleri ve kiracılar için 30 gün kararı. Sektör uzmanı anlattı

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kritik uyarı sektör uzmanından geldi.

Avukat Ali Kiraz, canlı yayında son dönemde sıkça gündeme gelen kira artışları ve tahliye süreçleri üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

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Ali Kiraz, kira artışlarının artık 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirleneceğini ve bu oranı aşamayacağını belirterek, bu yeni düzenlemenin hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir değişiklik olduğunu vurguladı.

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Kiraz, "Kira artışlarının 12 aylık TÜFE oranını geçemeyecek olması, kiracılar için bir güvence sağlarken, ev sahipleri için de düzenli bir artış garantisi getiriyor. Ancak, özellikle büyükşehirlerde tahliye süreçlerinin 2,5 ila 3 yıla kadar uzayabilmesi, hukuki süreçlerin ne kadar zorlu olabileceğini de ortaya koyuyor" dedi.

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KİRACILARA 30 GÜNLÜK SÜRE

Kiraz, kira ödemelerinde yaşanan aksaklıklar durumunda uygulanacak süreçlere de değindi. Kiraz, "Kiracının kira ödemesini yapmaması halinde, ev sahibi ihtarlı ödeme emri ile kiracıya 30 günlük bir süre tanır. Bu süre zarfında ödeme yapılmazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir ve kiracının evden çıkarılması sağlanabilir" şeklinde konuştu.

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