Yoldan çıkan araç 150 metreden uçtu

Olay, Safranbolu-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan Baba Sultan mevkiinde gerçekleşti. 24 yaşındaki Emre Erdim yönetimindeki 34 EG 4429 plakalı hafif ticari araç, Kastamonu istikametine doğru ilerlerken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Araç, taklalar atarak boş bir tarlaya doğru 150 metre boyunca sürüklendi. Araç yan döndükten sonra, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.