Bitkilerdeki 'beyaz yaprak biti' nasıl yok edilir

Yaprak şeklinde olan bitkilerde genellikle minik bitler oluşur. Bitkinin büyümesini engelleyen bu bitlerin acilen yok edilmesi gerekir. Sirke en önemli yöntemler içerisinde gelir. Sirkeli su karışımı karşısında beyaz yaprak bitlerinin pek bir şansı bulunmamaktadır.

Çiçek yağı, elma sirkesi ya da toz biber ile karışım ile yapraklar korunabilir. Tamamen doğal bir çözüm olması ile beraber, bitlerin yapraklar üzerindeki etkisi bütünüyle ortadan kaldırmaktadır. Yaprakların üzerine ayrı ayrı uygulamak suretiyle kolayca bu işlemi gerçekleştirmek mümkündür.

ÇİÇEKLERDEKİ YAPRAK BİTİ EVDE NASIL YOK EDİLİR

Özellikle çiçeklere saldıran yaprak bitleri için aspirin önemli yöntemler içerisinde gelir.

- İlk olarak bir bardak su içerisine belli bir miktar aspirin atılmalıdır.

- Ardından aspirinlerin su içerisinde erimesi beklenir.

- Hemen arkasından çiçeklerin toprağına bu aspirinli su dökülmelidir.

Kolay bir şekilde yapılabilecek bu yöntem, çiçeklerin daha sağlıklı şekilde büyümesini sağlar. Sadece çiçekler değil aynı zamanda yaprakları da önemli oranda korur. Ek olarak aspirinli su, toprağın da gelişmesini ve bitkiye katkı vermesine imkan tanır. Bu sayede yaprak bitleri ile beraber aynı zamanda her türlü böcek türünü de çiçekten uzak tutmak mümkün hale gelir.