Rahatsızlıkları anında kesen mucize bitki. Mevsimi gelen grip bununla başlamadan bitiyor

Bahar aylarında yaşanan hava değişiklikleri hastalıklara daha kolay yakalanmamıza neden olması korkutuyor. Bağışıklığı güçlendirecek şekilde beslenmek sağlığımızı koruma altına alabileceğimiz vurgulandı. Mürver bağışıklığı güçlendirmek için en doğru tercihler arasında yer alıyor. Tamamen doğal olan mürver çiçeğinden yapılan şurup gribe yakalanan kişiler için etkili sonuçlar sağlıyor. Ancak belirli bir hastalığınız varsa bu şurubu kullanmadan önce doktora danışmanız gerekiyor.

MÜRVER ÇİÇEĞİ NEDİR?

Kara mürver, terleme çayı, Patlangıç, Sambucus, Elder Sureau gibi isimlerle de bilinen mürver çiçeği, kış aylarında çiçekleri dökülen, çalı veya ağaç şeklinde odunsu ya da nadir olarak otsu karakterde yetişen bir bitkidir.

MÜRVER ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

-Terletici etkisi vardır; grip, üşütme, nezle, soğuk algınlığını geçirmede çok etkilidir.

-Müshil özelliği vardır, kabızlığı giderir.

-İdrar söktürücüdür.

-Balgam söktürücü olarak kullanılabilir.

-Göğsü yumuşatır.

-Zatürre ve bronşiti geçirme etkisi vardır.

-Ateşi düşürür.

-Anne sütünü artırır.

-Zayıflatıcı etkisi olduğu da bilinmektedir.

MÜRVER ÇİÇEĞİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Tüm bitki çayları gibi mürver çiçeği çayı da demleme yöntemi ile hazırlanır. Bitkinin çayını yaparak kullanmak isterseniz, kuru ya da taze olan yapraklarını ve çiçeklerini kullanabilirsiniz. Balgam söktürme ve müshil etkisinden yararlanmak için mürver çayı içebilirsiniz. Bir miktar bitkiyi kaynamış suda demleyerek çayınızı hazırlayabilirsiniz. Kaynatarak bitki çayı yapmak doğru değildir. Bu durumda vücudunuza bir takım zararlar verebilir.

Mürver çiçeği çayı hazırlamak için:

1 fincan kaynamış suya bir miktar bitki koymanız ve onu yaklaşık 7 – 8 dakika demlenmeye bırakmanız yeterli olacaktır.

Bundan sonra yudum yudum içerek tüketebilirsiniz.

Bitkiyi çay olarak kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmemelisiniz.

MÜRVER ŞURUBU NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

Mürver şurubunu hazırlamak için:

3 fincan kurutulmuş kara mürvere,

4 bardak suya,

Az miktarda kök zencefile,

1 tatlı kaşığı kadar toz tarçına,

Biraz karanfil tozuna,

1 çay bardağı kadar da bala ihtiyacınız vardır.

Hazırlanışı:

Bir tencerenin içine suyu koyup kaynatın sonra içine mürver, tarçın ve karanfili ardından da zencefili koyup bir taşım kaynatın. Bundan sonra tencerenin altını iyice kısıp suyun yarısı buharlaşana kadar bekleyin.

Yaklaşık 45 dakika sonra altını kapatın ve soğumasına yakın içine balı katıp karıştırın.

Kavanoza koyup serin bir ortamda tutun.

Çok farklı şekillerde hazırlanabilen bu şurubu, yetişkinler bir çorba kaşığı tüketirken çocuklar bir tatlı kaşığı içmelidir.

Haftada bir veya 2 kez içmek yeterlidir.

Hemen ardından bir bardak ılık su içmeyi unutmamalısınız.