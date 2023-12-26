Evde neden çamaşır kurutulmamalı? İşte cevabı…

Evde çamaşır kurutmanın zararları nelerdir? Çoğumuz çamaşırlarımızı evin içinde asarak kurutmaya alışığız. Fakat bu yöntem sağlığımız için tehlikeli olabilir. Neden mi? İşte cevabı…

Islak çamaşırlar oda havasını nemlendirir ve küf, akar ve diğer mikropların üremesine uygun bir ortama neden olur. Bu da akciğer hastalıklarına sebep olabilir.

Hem kendiniz hem de aileniz için risk oluşturan bu durumdan kaçınmak için çamaşırlarınızı mümkünse balkonda veya açık havada kurutmalısınız.

“Çamaşırlarınız kurudukça su damlacıkları buharlaşır ve oda havasını ıslatır.” diyen uzmanlar, “Bu da odayı nemli yapar. Nemli hava bağışıklık sistemini zayıflatır ve astım, öksürük ve nefes darlığı gibi hastalıklara yol açar” sözlerini kullandı.

Bu yüzden çamaşırlarınızı evin içinde değil, dışarıda kurutmanız daha sağlıklı olacağı bildirildi.