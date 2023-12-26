Spor salonuna gerek var mı? Vücut ağırlığı ile yapılan sporlar nelerdir? Evde nasıl yapılır?

Vücut ağırlığı ve sporla ilgili dikkat çeken detaylar belli oldu. Kalistenik, kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yaptığınız bir egzersiz türü olduğu biliniyor.

Güzellik ve güç anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türemiş olduğu bildirildi.

Kalistenik, sadece güç kazanmanızı değil, aynı zamanda esneklik, denge ve koordinasyonunuzu da geliştirir. Bu egzersizleri evde, parkta veya istediğiniz herhangi bir yerde yapabilirsiniz.

Kalistenik egzersiz programı ve en etkili hareketleri şunlardır:

- Barfiks: Barfiks, kol, sırt ve kanat kaslarınızı çalıştırır. Bir bar veya sağlam bir kapı kullanarak kendinizi yukarı çekersiniz.

- Dips: Dips, arka kol ve göğüs kaslarınızı şekillendirir. İki paralel çubuk veya sandalye kullanarak kollarınızla kendinizi yukarı ve aşağı indirip kaldırırsınız.

- Burpees: Burpees, vücudunuzdaki hemen hemen tüm kasları çalıştırır. Squat, şınav ve zıplama hareketlerini birleştirir. Aynı zamanda yağ yakmanıza da yardımcı olur.

- Cocoon: Cocoon, alt ve üst karın kaslarınızı aynı anda çalıştırır. Yere uzanıp kollarınızı ve bacaklarınızı açıp kapatarak vücudunuzu bir kozaya benzetirsiniz.