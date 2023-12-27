Soğuk havada kuruyan gözlere ne iyi gelir?

Toplumda yüzde 10 oranında görülen göz kuruluğu kış mevsiminde artış gösteriyor. Nedeni ise kuru ve soğuk hava, rüzgar ile hava kirliliği. Kapalı ortamlarda havalandırmanın olmamasıyla da gözler kuruyabiliyor. Kısacası kış yani soğuk hava göz sağlığını kötü etkiliyor.



KAPALI MEKANLARDA ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE



Gözün nemlenmesi göz kapaklarımızın kırpmamızdan dolayı gözyaşının göz yüzeyinin her yerine yayılarak gelişiyor. Toz gözün düşmanı; nemlenmeyi önlüyor. gözyaşı bezi yetersizlik gösteriyor. Soğuk ve kuru hava, rüzgar, kapalı mekanların sıcak oluşu da göz yaşı bezini etkiliyor. Göz yaşı bezi kornea tabakasını da nemlendiriyor. Göz kuruluğu yakınmaları olan kişiler genellikle kapalı ortamlarda saatlerce bilgisayar başında çalışanlarda şiddetleniyor.

GÖZ KURULUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Göz kuruluğu; gözlerde yanma, batma, kum varmış gibi bir his, kızarıklık ve görme kaybıyla belirti veriyor. Göz kuruyunca görme kayıpları yaşanabiliyor. Gözün saydam tabakasında leke oluşuyor. Kimi zaman da enfeksiyon gelişiyor. Bu nedenle erken dönemde tedavi edilmesi gerekiyor.

GÖZ KURULUĞU ÖNLEMLERİ



Nem oranını ayarlayın

Suni gözyaşı damlalarından faydalanın

Gözlerinizi ekran başında dinlendirin

Rüzgardan korunun

Bol su için

Rüzgardan korunun

Bol su için