Soğuk havada kuruyan gözlere ne iyi gelir?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Soğuk havada kuruyan gözlere ne iyi gelir?
Soğuk hava göz kuruluğuna da yol açıyor. Peki, bu durumda olanlar ne yapmalı? İşte yanıtı…

Toplumda yüzde 10 oranında görülen göz kuruluğu kış mevsiminde artış gösteriyor. Nedeni ise kuru ve soğuk hava, rüzgar ile hava kirliliği. Kapalı ortamlarda havalandırmanın olmamasıyla da gözler kuruyabiliyor. Kısacası kış yani soğuk hava göz sağlığını kötü etkiliyor.

KAPALI MEKANLARDA ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE

Gözün nemlenmesi göz kapaklarımızın kırpmamızdan dolayı gözyaşının göz yüzeyinin her yerine yayılarak gelişiyor. Toz gözün düşmanı; nemlenmeyi önlüyor. gözyaşı bezi yetersizlik gösteriyor. Soğuk ve kuru hava, rüzgar, kapalı mekanların sıcak oluşu da göz yaşı bezini etkiliyor. Göz yaşı bezi kornea tabakasını da nemlendiriyor. Göz kuruluğu yakınmaları olan kişiler genellikle kapalı ortamlarda saatlerce bilgisayar başında çalışanlarda şiddetleniyor.

GÖZ KURULUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Göz kuruluğu; gözlerde yanma, batma, kum varmış gibi bir his, kızarıklık ve görme kaybıyla belirti veriyor. Göz kuruyunca görme kayıpları yaşanabiliyor. Gözün saydam tabakasında leke oluşuyor. Kimi zaman da enfeksiyon gelişiyor. Bu nedenle erken dönemde tedavi edilmesi gerekiyor.

GÖZ KURULUĞU ÖNLEMLERİ

Nem oranını ayarlayın
Suni gözyaşı damlalarından faydalanın
Gözlerinizi ekran başında dinlendirin
Rüzgardan korunun
Bol su için
Rüzgardan korunun
Bol su için

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