Evde uçuk tedavisi nasıl yapılır? Uçuğu geçirmenin doğal yöntemleri

İnsanların korkulu rüyası haline gelen uçuktan kurtulmak için önerilen yöntemler dikkat çekti.

Evde uçuk tedavisi nasıl yapılır? Uçuğu geçirmenin doğal yöntemleri

Editör: Ali Öncü

İnsanlar sağlık sorunlarına çözüm için doğal yöntemlere yönelmeye devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan uçağa önerilen doğal yöntemler dikkat çekti.

Peki, ciltte meydana gelen uçuklar nasıl tedavi edilir? Doğal yollarla uçuklardan kurtulmak mümkün mü? İşte merak edilen soruların yanıtları…

UÇUĞU GEÇİRMENİN DOĞAL YÖNTEMLERİ…

- Ekinezya bitkisi bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğine sahip olduğu için uçuk oluşumuna karşı vücudu korur.

- 1 çay kaşığı aloe vera kremini uçuğun üzerine sürerek iyileşmeyi hızlandırabilirsiniz.

- Vanilya özü kullanarak uçuklardan kurtulabilirsiniz. Günde 3-4 kez pamuklu çubuk ile vanilyayı uçuklara sürerek sonuç alabilirsiniz.

- Günde iki kez nane yağını pamuk ile uçuklara sürerek hızlı şekilde sonuç alabilirsiniz.

UÇUK NEDİR?

Uçuk, dudak ve çevresinde görülen yaygın bir viral cilt enfeksiyonudur. "Uçuk neden olur?" sorusunun cevabı özetle herpes simpleks isimli virüstür.

UÇUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Kaşıntı

-Ateş

-Dudaklarda karıncalanma.

-Dudaklarda ve ağızda kuru veya tahriş olmuş cilt.

-Dudaklarda, diş etlerinde, ağzın çatısında veya yanakların içinde küçük kabarcıklar.

-Şişmiş lenf bezleri

-Kas ağrısı

-Deride su toplaması

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