Tırnak soyulması neyin habercisi? Evde yapılabilecek doğal çözümler…

Tırnakların güçsüzleşmesi ve kırılması, tırnak soyulması sorununa neden olduğu biliniyor. Bu durum, hem sağlık hem de estetik açıdan rahatsızlık verici olabilir. Ancak, tırnak soyulması tedavisi için birçok doğal yöntem ve profesyonel seçenekler mevcuttur. Eğer tırnak soyulması sorunuyla karşı karşıyaysanız, endişelenmememizin altı çizildi.

TIRNAK ETİ SOYULMASI NEDEN OLUR?

-Sıcak suyla el yıkamak

-Aseton gibi kimyasallara sık maruz kalmak

-Tırnaklarını çok sık törpülemek

-Sık sık el yıkamak

-Bulaşık yıkamak

-Ojeyi soyarak çıkarmak

-Kalıcı tırnak veya jel tırnak kullanmak

Tırnak soyulmasının nedenlerinden bazıları da sağlık kaynaklı olabiliyor. Tırnak soyulmasının nedenleri aşağıdaki sağlık sorunları da olabilir:

Böbreklerde sorun olması

Tiroide bağlı sorunlar

Vücudun susuz kalması

Demir eksikliği

Kalsiyum eksikliği

Akciğer hastalığı

Tırnak Eti Soyulması Neden Olur? Tırnak eti soyulması, ellerin aşırı kuru olmasından ve vücutta C vitaminin eksik olmasından dolayı meydana geliyor.

TIRNAK SOYULMASI NEDİR?

Tırnaklar, tıpkı saçlardaki keratin adı verilen proteinleri içermektedir. Saçlardaki keratin eksikliğinde saçlar nasıl koparak dökülüyorsa, tırnaklardaki keratin eksikliğinde ise tırnak kırılması ya da tırnak soyulması sorunları yaşanmaktadır. Demir ve kalsiyum eksikliği de tırnak kırılması veya tırnak soyulması sorunlarına neden olmaktadır. Tırnaklar da cildimiz gibi neme ihtiyaç duyar. Cilt kadar neme ihtiyaç duymasa bile tırnakların da bir miktar neme ihtiyacı vardır. Bu yüzden aseton gibi kimyasallardan sonra elinizi ve tırnaklarınızı nemlendirecek ürünler kullanmanız tavsiye edilmektedir.

TIRNAK SOYULMASININ SEBEPLERİ NEDİR?

Tırnaklar uzun durduğunda daha hoş durabilir. Fakat düzenli olarak kesilmeyen tırnaklar da tırnak soyulmasına neden olabilir. Bu yüzden tırnakları zamanı geldiğinde kesmek, ve bakımını aksatmamak tırnak soyulmasının önüne geçecektir. Ayrıca tırnak kırılması yaşayan kişiler genellikle protez tırnak kullanmakta. Protez tırnak ise tırnağın hava almasını engellediğinden ve protez tırnağın uygulanması sırasında kullanılan kimyasallar nedeniyle tırnak soyulması sorunlarına neden olmaktadır.

Tırnak soyulmasının en çok görülen sorunları, dış etkenlerden meydana gelen sorunlardır. Sürekli oje sürmek, içecek kapaklarını açmak için tırnak kullanmak, çok sıcak yerlerde fazla vakit geçirmek, Aşırı el yıkamak ve eldivensiz bulaşık yıkamak gibi durumlar tırnak soyulmasına neden olabilir.

Yetersiz beslenen insanlarda, demir, kalsiyum, biotin gibi vitaminlerin ve minerallerin eksikliği görünmektedir. Tırnaklar bu vitaminlerle beslendiğinden, bu vitaminlerin ve minerallerin eksikliği tırnak soyulması sorunlarına neden olabilmektedir. Sadece tırnak soyulması değil tırnakların üstünde beyaz lekelere neden olabilmektedir.

Vücudun dehidrasyon yaşaması da tırnak soyulması nedenlerinden biri olabilir. İnsan vücudu fazla şekerli ve kafein içeren madeler girerse ve yeterince su içmezse dehidrasyon yaşar. Dehidrasyon yaşaması tırnaktaki nemi azaltacağından, tırnağın soyulmasına hatta kırılmasına bile neden olabilmektedir.

TIRNAK SOYULMASI NASIL ÖNLENİR?

Tırnakalarınızı törpülerken dikkatli olmalısınız. Yanlış yapılan bu işlemler, tırnağın yapısını bozmakla birlikte soyulmasına neden olabilir. Tırnak törpüsü düzenli ve uzun süreli aralıklarla yapılmalıdır. Tırnağın içinde çok fazla kirin bulunmaması gerekir. Bu kirler bakterileri ve mikropları içerdiğinden tırnağın yapısını bozabilir ve tırnak soyulması gibi sorunları yaşatır. Bu yüzden tırnaklarımızın hijyenini üst seviyede tutmalıyız. Fakat hijyen için ise eli sürekli yıkamak tırnaklara zarar verecektir. Bunun yerine yaptığınız işe göre elinizi yıkamanız gerekmektedir.

Tırnak soyulmasını önlemek için demir ve kalsiyum açısından zengin besinleri tüketmek gerekir. Bu sayede tırnağın ihtiyacı olan demir ve kalsiyum gibi bileşenleri sağlamış olursunuz. Bunlarla beraber kullandığınız ojenin kalitesine de dikkat etmeniz gerekmektedir. Kalitesiz ojelerde kullanılan ekstra kimyasallar, sadece tırnaklara değil aynı zamanda tırnak etrafındaki deriye de zarar vermektedir. Ayrıca tırnak bakımı yaparken çok fazla tırnak parlatıcı kullanmak da sakıncalıdır.

TIRNAK SOYULMASINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI

Tırnak soyulması, tırnak sağlığı sorunlarından biridir ve tırnakların üst tabakasının hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Tırnak soyulmasını önlemek için ise aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. Tırnakları kısaltın

Uzun tırnaklar, tırnaklarınızın kırılması veya soyulması riskini artırabilir. Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin ve şekillendirin.

2. Tırnakları nemlendirin

Tırnakların nemini korumak, tırnak sağlığı açısından önemlidir. Tırnaklarınızı nemlendirmek için nemlendirici losyonlar veya doğal yağlar kullanabilirsiniz.

3. Tırnakları koruyun

Tırnaklarınızı korumak, tırnak sağlığı açısından önemlidir. Tırnaklarınızı dar ve sıkı ayakkabı veya eldivenlerden koruyun. Ayrıca, tırnakların nemli kalmasına neden olan suya uzun süre maruz kalmaktan kaçının.

4. Tırnak cilası kullanın

Bazı tırnak cilaları, tırnakları güçlendirir ve koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu nedenle, tırnak sağlığınızı korumak için tırnak cilası kullanmayı düşünebilirsiniz.

5. Sağlıklı beslenin

Tırnakların sağlığı, dengeli bir beslenmeye bağlıdır. Protein, kalsiyum, çinko, vitamin A ve D vitamini gibi besin maddeleri, tırnakların sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bu nedenle, sağlıklı bir diyet tırnaklarınız için de önemlidir.

TIRNAK SOYULMASINA KARŞI EVDE YAPILABİLECEK KREMLER

Tırnakların güçlü ve dayanıklı olması önemlidir. Bu sayede kırılmalara karşı daha dirençli olacaktır. Tırnaklar için piyasada birçok krem ve bakım yağları satılmakta. Fakat bu tür bakım ürünlerine para vermek istemeyenler için ise evde yapabileceği doğal ürünler mevcuttur. Bu doğal ürünleri sizler için sıraladık.

Zeytinyağı, bal ve yumurta

Zeytinyağı doğal bir nemleniricidir. Bu sayede tırnakların istediği nemi sağlayacaktır. Yumurta ise kalsiyum açısından zengin bir besin olduğu için tırnakları besleyecektir.

Hazırlanışı ise, 1 adet yumurta ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını macun kıvamına gelinceye kadar karıştırıyoruz. Daha sonra ise 1 tatlı kaşığı balı da ekleyip 3 dakika kadar karıştırıyoruz. karışım hazırlandıktan sonra ise bu kremi tırnaklarımıza uygulayıp 30 dakika kadar bekliyoruz. En sonunda ılık suyla yıkayıp işlemi bitiriyoruz.

Zeytinyağı ve aloe vera

Aloe vera çok besleyici bir jeldir. İçinde bulundurduğu bileşenler ise tırnakların güçlenmesine, daha dirençli olmasına yardımcı olacaktır. Bu kremi hazırlarken isteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı kuşburnu çekirdeği yağı da katabilirsiniz.

Hazırlanışı ise, yarım çay bardağı zeytinyağı ve ona denk gelecek kadar aloe vera jelini bir kapta karıştırın. Daha sonra eğer eklerseniz kuşburnu çekirdeği yağını da katıp bu karışım içerisinde ellerinizi 3 ya da 4 dakika kadar bekletin. Buzdolabına kapalı bir şekilde koyarak 4 ile 5 gün kadar aynı karışımı kullanabilirsiniz.

EVDE UYGULANABİLECEK FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Sarımsak yağı

Sarımsak, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Sarımsak yağı, tırnak sağlığı sorunlarını önlemek için kullanılabilir. Birkaç damla sarımsak yağını tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, tırnakların nemlenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur. Tırnaklarınıza düzenli olarak hindistan cevizi yağı sürmek, tırnak sağlığı sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Bal

Bal, tırnakların nemlenmesine yardımcı olur ve tırnak sağlığını korur. Tırnaklarınıza bal sürerek, tırnakların güçlenmesine ve korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bu doğal yöntemler, tırnak sağlığı sorunlarını önlemek için kullanılabilir. Ancak, tırnak soyulması ciddi bir sorunsa veya doğal tedaviler işe yaramıyorsa, bir dermatoloğa danışmanız önerilir.

Limon suyu

Limon suyu, tırnakların beyazlaşmasına ve parlaklığını korumasına yardımcı olur. Birkaç damla limon suyunu pamukla tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, tırnakların güçlenmesine ve parlamasına yardımcı olur. Elma sirkesini suyla karıştırarak tırnaklarınızı bu karışımla ovabilirsiniz.