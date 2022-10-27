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Gazeteye ilan verdi. Eve gelen kargo yuvasından etti

Ümraniye’de ikamet ettiği evini internet üzerinden satılığa çıkaran Mehmet Kaya, evini almak isteyen bir kişi tarafından dolandırıldı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 14:43
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Eve gelen kargo yuvasından etti. Gazeteye ilan verdi

Gazeteye ilan verdi. Eve gelen kargo yuvasından etti
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Ümraniye’de ikamet ettiği evini internet üzerinden satılığa çıkaran Mehmet Kaya (75), iddiaya göre, kendisine ulaşan bir kişi ile iletişime geçti. Kaya’nın, evini alacak kişinin kendisine çaydanlık hediyesi göndermesi üzerine, kapıya gelen sahte kargocudan çaydanlığı alan ve verdiği kağıda imza atan Kaya, imzaladığı belge ile evinden olunca durumu polise bildirdi.

Kaya’nın kapısına gelen kargocunun sahte olduğu ve imzaladığı kağıdın da senet olduğu öğrenildi. Dolandırıldıktan sonra evinin icralık olmasıyla kendisine çıkarılan vergi borcu için hukuk mücadelesi veren Kaya, yaklaşık 10 yıl süren davalar sonucu vergi borcunu iptal ettirdi. 10 yıldır hukuk mücadelesi veren Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor.

“KARGO KAĞIDI İMZALADIĞIMI SANDIM AMA SENET İMZALATTILAR”

Kargo olarak imza attığı evrağın senet çıktığını belirten Murat Kaya, “Evimi ben internet sitesine satılık ilanı olarak vermiştim. İlan sonrası birisi beni aradı ve yeri beğendiğini söyledi. 'Kısa bir zaman sonra ben geleceğim biraz işlerim var' dedi.

Aradan bir süre geçti ve telefonla ara sıra görüştük. En son görüşmemizde eşime hediye göndermek istedi ancak ben kabul etmedim ama kargo ile gönderdi. Ben de kuşkulanmadım. Kağıdı aldığıma dair imza attım ama o an bana senet imzalatmışlar” dedi.

“ELİMDE BİR BİRİKİMİM OLAN HAC PARASI VARDI, TÜM PARAM BİTTİ”

Kaya, "Elimde bir birikim param vardı, hac parasıydı. O günden bugüne kadar kuruş param kalmadı, bütün varlığım gitti. Artık avukata para verecek gücüm kalmadığı için barodan avukat tuttum. Maddi durumum kalmadı. Adalet yerini bulsun istiyorum. Evimi almak istiyorum, evimi teslim etsinler. Kimseden para almadım, beni dolandırdılar. Hayali olarak bir kişi beni dolandırdı, gazeteye ilan verdim ilana göre bu kişi gelmezse haklarını kaybedecekti ve kendisi gelmedi” şeklinde konuştu.(AA)

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mert
27.10.2022 15:04
kargo ya imza atma kaldırıldı. cep e gelen şifreyi görevliye söylüyorsun.  
 
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