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Sosis çalan köpeği 300 kişiden 3'ü buldu

Bu zekâ testi, psikanalizciler tarafından müşkül durumlarda hızlı görebilme ve çözümleyebilme yetisini ortaya çıkarmak için bir kısım katılımcı üzerinde denendi. Zekâ testine giren 300 kişiden sadece 3'ü 7 saniyede hırsız köpeği bulabildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:15
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Zeka ölçen test sizi bekliyor. Sosis çalan köpeği 300 kişiden 3'ü buldu

Sosis çalan köpeği 300 kişiden 3'ü buldu
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TGRT'nin haberine göre, söz konusu IQ testinde sevimli hırsızı belirlemeyi zorlaştıran bir sürü sosis bulunuyor. Köpekleri dikkatlice inceleyen ise doğru köpeği buluyor. Optik illüzyon testlerinde seviyeyi belirleyen, istenileni bulmak değil istenileni belirlenen süre zarfında bulmaktır.

Bilişsel zekâ ve görsel zeka üzerinde olumlu etkilere sahip olan optik illüzyon zeka testleri, uzmanlar tarafından her gün öneriliyor.

SEVİMLİ HIRSIZI 7 SANİYEDE BULABİLDİNİZ Mİ?

Sevimli köpeği bulmanız 7 saniyeyi aştıysa bilişsel zekanızı geliştirmek adına bu tür testlere her gün yönelebilirsiniz. Resmin sağ alt tarafına bakın. Sadece kahverengi kaniş köpeğinin ağzında sosis olduğunu göreceksiniz. Bu görsel zekâ oyununda sosisi çalan köpeği tespit edebilenleri tebrik ediyoruz.

İşte sorunun cevabı: 

 

 

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