Sosis çalan köpeği 300 kişiden 3'ü buldu

TGRT'nin haberine göre, söz konusu IQ testinde sevimli hırsızı belirlemeyi zorlaştıran bir sürü sosis bulunuyor. Köpekleri dikkatlice inceleyen ise doğru köpeği buluyor. Optik illüzyon testlerinde seviyeyi belirleyen, istenileni bulmak değil istenileni belirlenen süre zarfında bulmaktır.

Bilişsel zekâ ve görsel zeka üzerinde olumlu etkilere sahip olan optik illüzyon zeka testleri, uzmanlar tarafından her gün öneriliyor.

SEVİMLİ HIRSIZI 7 SANİYEDE BULABİLDİNİZ Mİ?

Sevimli köpeği bulmanız 7 saniyeyi aştıysa bilişsel zekanızı geliştirmek adına bu tür testlere her gün yönelebilirsiniz. Resmin sağ alt tarafına bakın. Sadece kahverengi kaniş köpeğinin ağzında sosis olduğunu göreceksiniz. Bu görsel zekâ oyununda sosisi çalan köpeği tespit edebilenleri tebrik ediyoruz.

İşte sorunun cevabı: