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  • Akraba değil akbaba! Misafirliğe çağırdıkları akrabalarının 3 milyon liralık altınlarını çaldırdılar

Akraba değil akbaba! Misafirliğe çağırdıkları akrabalarının 3 milyon liralık altınlarını çaldırdılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde N.Ç adlı kadın ve oğlu M.Ç., akrabaları R.B (66) adlı kadını evlerine misafirliğe çağırıp, evindeki yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınlar ile bir miktar parayı anlaştıkları 2 kişiye çaldırttı. Polis çalınan altınları bulup, kadına teslim ederken gözaltına alınan N.Ç, oğlu M.Ç ile birlikte altınları alan şüpheliler E.Y., ve L.Ç.(17) tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 13:30
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Misafirliğe çağırdıkları akrabalarının 3 milyon liralık altınlarını çaldırdılar

Akraba değil akbaba! Misafirliğe çağırdıkları akrabalarının 3 milyon liralık altınlarını çaldırdılar
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşayan R.B.'nin evinde 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğunu bilen akrabası N.Ç. ve oğlu M.Ç, altınları çalmak için plan yaptı. M.Ç.’nin iş ortağı olan E.Y. de plana dahil edildi. E.Y.’nin tavsiyesi üzerine Diyarbakır’dan gelen L.Ç., ile de anlaşıldı. Anne oğul, 3 gün önce R.B.'yi Ankara'dan kendisini ziyarete gelen kızı E.G., ile evden çıkarmak için misafirliğe davet etti. Bu sırada N.Ç., diğer şüphelilere, kadının evden çıktığını ve boş olduğunu bildirdi. R.B.'nin evden ayrılması ile L.Ç, ikinci katta bulunan daireye, yağmur gider borusundan tırmanarak balkondan girdi. Evden altınları ve parayı çalan L.Ç daha sonra bir miktarını E.Y ile M.Ç.’ye teslim ederek İstanbul’a gitti. Yemek sonrası kızı E.G ile eve dönen R.B. dağınık ve altınların yerinde olmadığını fark etti. Hemen polisi arayan R.B., hırsızlıktan kendilerini yemeğe davet eden akrabaları N.Ç ve M.Ç.’den şüphelendiğini bildirdi. Polis, N.Ç ve oğlu M.Ç.’yi sorguya aldı. Sorguda suçlarını itiraf eden M.Ç. ve N.Ç. olayı E.Y. ve L.Ç. ile planlayarak yaptıklarını söyledi.

DİĞER 2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Anne ile oğlunun suçlarını itiraf etmeleri üzerine çalışmalarını genişleten polis ekipleri, E.Y ve L.Ç.’nin peşine düştü. Polis E.Y.’yi İstanbul’da kiraladığı evden çıkarken yakaladı. Ekipler, E.Y.'den L.Ç’yi arayarak altınları satacakları bir müşteri bulduğunu söylemesini istedi. Altınlarla belirtilen adrese gelen L.Ç.de gözaltına alındı. Sorgusunda altınların yerini söyleyen şüphelilerden 3 milyon değerindeki altınları alan polis, R.B.'ye teslim etti. R.B. ve kızı E.G., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin 2 günde altınları bulup, şüphelileri yakalamasıyla büyük sevinç yaşadı.

“NE BİZ UYUDUK NE DE POLİS EKİPLERİ UYUDU”

E.G. gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun” dedi. (DHA)

 

 

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MD..Edep..Edep..
23.10.2022 13:50
Temizlik yaparak kazanmışlar.. Ya arkadaşım biraz sıkıntı var. Temizliğe giden birinin bu kadar parası olamaz.. Milletin parasında gözümüz yok ama Allah'ta akıl vermiş..  
 
Vatandaş Rıza
23.10.2022 13:38
Bizim polisimizden godamanlar hariç kimse kaçamaz. Tebrikler.  
 
Sonuç sıfır oldu.
23.10.2022 13:35
Aynısı benimde başıma gelmişti, beyazıta parmak izi için gidiyorduk, astsubayda,camdan eli kanayıpta iz bırakan hırsızdanda lehime konuşma olmadı hiç, keşke AHMET VARDAR'amı şikayet etsem dedim.  
 
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