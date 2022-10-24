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Okan Buruk'un eşinden Galatasaray Alanyaspor maçı hakemine: Hırsız Ali

Hakem Ali Palabıyık'ın geceye damgasını vurduğu Galatasaray Alanyaspor maçında Okan Buruk'un eşinden çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:43
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Galatasaray Alanyaspor maçının yankıları sürerken Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk instagramdan ''Hırsız Ali Palabıyık'' paylaşımı yaptı

Okan Buruk'un eşinden Galatasaray Alanyaspor maçı hakemine: Hırsız Ali
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.

"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

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