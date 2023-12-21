Bunu yapmayan sürücüler kazalarda suçu olmasa dahi cezaevine girecek. Yargıtay'dan şok karar

Kaynak: İHA
Bunu yapmayan sürücüler kazalarda suçu olmasa dahi cezaevine girecek. Yargıtay'dan şok karar
Kış lastiği takmayan sürücüler bir kazaya karışırlarsa kusurlu olmasalar dahi hapis cezası alabilecekler. İşte Yargıtay'ın kararı...

Yargıtay’dan sürücüleri ilgilendiren bomba bir karar geldi.

Kocaeli Gebze’de kış lastiği takmayan bir sürücü bir kazaya karışıyor ve bir vatandaşın ölümüne sebep oluyor.

Mahkeme, sürücüyü taksirle öldürme suçundan dolayı cezaya hükmediyor.

Yargıtay ise bu noktada dur diyor. Bilinçli taksir olduğunu söyleyen Yargıtay, sürücünün kış lastiği takmadığında böyle bir kazaya sebebiyet vereceğini öngördüğünü belirtiyor.

Yargıtay, daha fazla ceza ile cezalandırılması gerektiğine hükmediyor.

CEZAEVLERİNE GİREBİLECEKLER

Açıklama yapan Avukat Fatih Şen “Sürücüler kışın kış lastiklerini takmadıklarında ya da yönetmeliğe aykırı bir duruma imza attılarda artık bilinçli taksirden dolayı cezalandırılacak ve cezaevlerine girebilecekler.” ifadelerini kullandı.

İhmal oranına göre 2 yılın üzerinde cezalar verileceğini söyleyen avukat Şen, “Ne kadar şeyi ihmal ettiğine dair mahkemeler değerlendirmede bulunacak. 5 yıl da ceza verebilirler bununla alakalı 7 yıl da verebilirler.” diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Valiliği kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının 1 Nisan 2024 tarihinde ise sona ereceğini açıklamıştı.

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