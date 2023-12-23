Yargıtay inceledi 'suratsız' ifadesini hakaretten saymadı

Yargıtay, doktora 'suratsız' dediği için yargılanan sanığa verilen mahkumiyet kararını bozdu. Ayağındaki rahatsızlık sebebiyle aile hekimine giden B.L, iddiaya göre, doktordan grip için de ilaç yazmasını istedi.

Doktor muayene etmeden ilaç yazamayacağını ifade etti, hasta öfkeledi ve "İlla yüzüne mi hapşırmam lazım, suratsız doktor." dedi. Koridora çıkan hasta bununla da yetinmedi. "Bu ne biçim doktor." şeklinde konuştu.

Doktorun şikayeti üzerine B.L. hakkında 'Hakaret' suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme sonucunda sanığın hakaret suçundan 7 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kararı sanık avukatınca temyiz edildi. Yuksek mahkemeye taşınan davada Yargıtay 4. Ceza Dairesi g sanığın 'suratsız doktor' ifadesinin hakaret olmadığına karar verdi.

"RENCİDE EDİCİ BOYUTTA DEĞİL" DENİLDİ

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Olay günü sanığın, söylediği kabul edilen sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, hukuka aykırıdır."