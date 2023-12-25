Sınırda kaçak göçmen operasyonu. 262 kişi yakalandı

Kaynak: DHA
Sınırda kaçak göçmen operasyonu. 262 kişi yakalandı
Edirne'de bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 262 kaçak göçmen yakalanarak, İl Göç İdaresine teslim edildi. Operasyonlarla ilgili 12 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edirne'de yılın son haftasında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, sınırı geçmeye çalışan 262 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerle birlikte 12 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 7 araç, durduruldu. Bu araçlarda 262 kaçak göçmen ile 12 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 7 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 12 organizatör şüphelisi ise adli makamlara sevk edildi.

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