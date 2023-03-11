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Galatasaray rekor peşinde

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı yenerse lig tarihinde en uzun galibiyet sayısına ulaşarak rekor kıracak.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:55
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Evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray rekor peşinde

Galatasaray rekor peşinde
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Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri, 34 günlük aranın ardından resmi maça çıkacak.

BEŞİKTAŞ'A ORTAK OLDU
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 13 galibiyete ulaşarak Beşiktaş'ın rekoruna ortak oldu. 

Eğer Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı yenerse lig tarihinde en uzun galibiyet sayısına ulaşarak rekor kıracak.

Lider Galatasaray, ligde oynadığı son 12 karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor'u yendi.

Gaziantep FK'nın ligden çekilmesiyle hükmen galip sayılan sarı kırmızılılarda seri 13 maça çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası maçları da eklendiğinde Galatasaray üst üste 16 maç kazandı. Sarı kırmızılılar bugün 17. galibiyet için mücadele edecek.

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