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Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig lideri Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi ilk 11'ler belli oldu

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 06:34
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Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray Kasımpaşa: İlk onbir belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar
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Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.

Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

Galatasaray'da 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens, mücadelede sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak.

Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk maç öncesi kararını verdi. Buruk'un takımını şu onbirle sahaya sürmesi bekleniyor:

MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, ADEKUGBE, TORREIRA, OLIVEIRA, KEREM, YUNUS, MATA (ZANIOLO), ICARDI

Kasımpaşa 11'i ise şöyle:

KASIMPAŞA: ERDEM, FABIANO, DONK, DJILOBODJI, BEN OUANES, TIRPAN, MALSA, FALL, HAJRADINOVIC, MOUNIR, KOITA

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