Evinde ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: 3 tutuklama

Kütahya’da geçen temmuz ayında evinde ölü bulunan Kemal Kaplan’ın (59), arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Evinde ölü bulunmuştu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: 3 tutuklama

Polis ekiplerince cinayet soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden suçlarını itiraf eden 1’i Irak uyruklu 3’ü tutuklandı.

Evde ölü bulundu

Olay, Servi Mahallesi’nde oturan Kemal Kaplan’ın, bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü olarak bulunmasıyla ortaya çıktı. Savcılık ve polis ekiplerince Kaplan’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu incelemesinde darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen Kemal Kaplan’ın en son gittiği Atatürk Bulvarı’ndaki bir çorbacıda arkadaşlarıyla kavga ettiği belirlendi.

6 şüpheli yakalandı

Cinayet şüpheli olarak tespit edilen A.D. (31), E.G. (22), M.T.A.A. (20), H.İ.B. (52), M.M.N. (19) ile Z.K. (37), polis ekiplerince Kütahya’nın yanı sıra Manisa ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya’ya getirilen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3’ü tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı

İfadelerinde kavga ettikleri arkadaşları Kemal Kaplan’ı darbederek öldürdüklerini itiraf eden A.D., E.G. ve Irak uyruklu M.T.A.A., çıkarıldıkları mahkemece ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, diğer şüphelilerden H.İ.B. adli kontrol kararıyla, diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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