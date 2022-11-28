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Evren bir simülasyon mu? Bilimsel olarak açıklandı

Yüzyıllardır tartışma konusu olan evrenin simülasyon teorisinin fitilleri yeniden ateşlendi. Bilimsel araştırmalarla teoriyi pekiştirmek isteyen ve evrenin bir simülasyon olduğunu iddia eden Fizikçi Melvin Vopson bazı testlerle bunu kanıtlayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:07
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Evrenin simülasyon olup olmadığı bilimsel testler sonucu ortaya çıkacak

Evren bir simülasyon mu? Bilimsel olarak açıklandı
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Simülasyon teorisi, evrenin aslında başka bir canlı ya da güç tarafından tasarlanan bilgisayar programı olduğu iddiasından oluşmaktadır. Teoriye inananların sayısının da oldukça fazla olduğu ifade edildi. Portsmouth Üniversitesi’nde Fizikçi Melvin Vopson, konuyu derinlemesine ele alacağını ve testlerle duruma açıklık getireceğini açıkladı.

Her şeyin algoritmalar ve bilgisayar denklemlerinin bir sonucu olarak gerçekleştiğini varsayan simülasyon teorisi, John Archibald tarafından ortaya atıldı ve 1980’lerden günümüze kadar uzanıyor. Öyle ki Archibald, evrenin temelinde bilgi olduğunu savunuyor.

Vopson, gerçekleştireceği bazı testlerle bu teorinin doğru olup olmadığını bulabileceğini duyurdu. Ancak, projenin yapım aşamasında bazı sorunlar var. Bilim insanı, proje için 219 bin dolar gerektiğini söyledi ve bunun için bir bağış kampanyası hazırladı. Ancak şu ana kadar sadece bin dolar toplayabildi.

Vopson, The Conversation’daki yazısında şu cümlelere yer verdi;

1989’da efsanevi fizikçi John Archibald Wheeler, evrenin temelde matematiksel olduğunu ve bilgiden doğmuş olabileceğini söyledi. Yanitüm dünya ‘bit’lerden icat edildi. Benzer şekilde Albert Einstein’ın genel görelilik kuramı da kara deliğin yakınında zamanın yavaşladığını gösteriyor.

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vatandaş
28.11.2022 14:22
türkiye versiyonunu yükleyip bidaha oynarsam .... :))))  
 
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