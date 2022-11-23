23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • NASA güneşin suratının mahkeme duvarına döndüğü halini yakaladı

NASA güneşin suratının mahkeme duvarına döndüğü halini yakaladı

Güneşin suratı mahkeme duvarına döndüGüneş'in daha önce"gülümseyen" fotoğrafını yayınlayan ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu kez de Güneş'in "asık suratlı" halinin görüldüğü bir fotoğrafını paylaştı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 16:19
Takip Et

NASA güneş'in asık suratlı halini paylaştı. Güneşin suratı mahkeme duvarına döndü

NASA güneşin suratının mahkeme duvarına döndüğü halini yakaladı
+
Aa
-

NASA'ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayın gülümseyen yüzünün ardından Güneş'in modu düşmüş gibi görünüyor." ifadesine yer verildi.

EKİMDE DE "GÜLÜMSEYEN" FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI

Gözlemevi, 30 Ekim'de de Güneş'in "gülümseyen" fotoğrafını paylaşarak "NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i gülerken yakaladı." açıklamasında bulunmuştu.

Ultraviyole ışını yardımıyla görülebilen Güneş'in üzerindeki siyah noktaların "koronal boşluklar" olarak bilindiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelerde Güneş rüzgarının uzaya daha hızlı yöneldiği aktarılmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
7
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Milli Muharip Uçak son montaj hattına taşındı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Yeni Zelanda'dan rekor faiz artışı
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.