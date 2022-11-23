NASA güneşin suratının mahkeme duvarına döndüğü halini yakaladı

NASA'ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayın gülümseyen yüzünün ardından Güneş'in modu düşmüş gibi görünüyor." ifadesine yer verildi.
EKİMDE DE "GÜLÜMSEYEN" FOTOĞRAFI PAYLAŞILMIŞTI
Gözlemevi, 30 Ekim'de de Güneş'in "gülümseyen" fotoğrafını paylaşarak "NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i gülerken yakaladı." açıklamasında bulunmuştu.
Ultraviyole ışını yardımıyla görülebilen Güneş'in üzerindeki siyah noktaların "koronal boşluklar" olarak bilindiği belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelerde Güneş rüzgarının uzaya daha hızlı yöneldiği aktarılmıştı.
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