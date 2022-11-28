Uzayda yeni rekor. En uzağa uçtu

Artemis 1 Orion mürettebat aracı, NASA için yeni bir rekor kırdı. Cumartesi günü gerçekleşen olayda Orion, daha önce insan astronotları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracından daha uzağa uçtu. 1970 yılında Apollo 13 tarafından belirlenen önceki rekoru geride bırakmış oldu. Orion, Dünya'dan yaklaşık 401.798 kilometre uzağa ulaştı.

Rekortmen uzay aracının entegrasyon yöneticisi Jim Geffre, "Artemis I, Orion'un sistemlerini zorlamak için tasarlandı ve biz bunu yapmanın gerçekten iyi bir yolu olarak uzak bir retrograd yörüngeye karar verdik" açıklamalarında bulundu. Sözlerine devam eden Geefre, "Tam da öyle oldu ve gerçekten büyük yörüngeyle, Ay’ın üzerindeki yüksek irtifayla, Apollo 13 rekorunu geçmeyi başardık. Ama daha da önemlisi, keşif sınırlarını zorlamak ve uzay araçlarını daha önce hiç yapmadığımız kadar uzağa göndermekti." açıklamalarında bulundu.

Space.com'un da yer alan habere göre; Apollo 13'ün orijinal uçuş planı rekor kıran bir uçuş gerektirmiyordu. Apollo 13'ün Odyssey komuta modülü, Dünya'dan 400.171 kilometre uzakta bir önceki rekoru ancak görev ortasında meydana gelen bir patlamanın NASA'yı yeni bir dönüş rotası belirlemeye zorlamasından sonra gerçekleştirmişti.

Aquarius Ay Modülündeki sınırlı oksijen kaynağıyla NASA'nın Apollo 13'ü mümkün olan en kısa sürede Dünya'ya geri götürmesi gerekiyordu. Ajans sonunda Apollo 13'ü Dünya'ya geri getirmek için Ay'ın yerçekimini kullanan bir uçuş yoluna karar verdi. Astronotlar Jim Lovell, Jack Swigert ve Fred Haise'in sağ salim dönüşünde kritik önem taşıyan NASA personelinden biri de Arturo Campos'du. Komuta ve Hizmet Modülüne Dünya'ya dönmesi için yeterli gücü veren acil durum planını yazdı. Artemis 1, merhum Arturo'nun adını taşıyan bir "Moonikin" test mankeni taşıyor.

Bu haftanın başlarında Orion, Ay'ın yanından geçişini tamamladı. Uzay aracı uydunun etrafında yarım tur attıktan sonra Dünya'ya doğru yolculuğuna başlayacak. NASA, Orion'un 11 Aralık'ta San Diego kıyılarına düşmesini bekliyor…