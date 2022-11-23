Evrenin en eski iki galaksisi keşfedildi

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa James Webb teleskobunu geliştirmişti. 25 Aralık 2021'de cihaz fırlatılmış ve yörüngeye yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

EN ESKİ İKİ GALAKSİ GÖRÜNTÜLENDİ

James Webb Uzay Teleskobu, evrenin ilk zamanlarından kalma iki galaksiyi görüntüledi. NASA'nın paylaştığı ve James Webb’in gözlemlediği iki galaksi, ‘GLASS-z12’ ve ‘GN-z11’ olarak adlandırıldı.

Bilim insanları tarafından paylaşılan bilgilerde GLASS-z12 galaksisi, Büyük Patlama'dan sadece 350 milyon yıl sonra meydana geldi. GLASS z-11 galaksisinin ise 450 milyon yıl sonra meydana geldiği açıklandı.

Webb’in ortaya çıkardığı yeni galaksiler, bugüne kadar keşfedilen Dünya’ya en uzak noktadaki yıldızın ışığına yer verdi.