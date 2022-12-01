1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Audi diye aldı 3 farklı otomobil çıktı

İkinci el araba alacaklar dikkat! Piyasa değeri 7 milyon TL olan ikinci el otomobil expere sokuldu. Aracı gören exper dahi şok oldu. Exper, arabanın 3 farklı arabadan birleştirildiğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:10
Takip Et

Exper ne yapacağını şaşırdı. Audi diye aldı 3 farklı otomobil çıktı

Audi diye aldı 3 farklı otomobil çıktı
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye'de artan araba fiyatları nedeniyle sıfır otomobil almak hayal oldu. Vatandaşlar ikinci el araçlara yönlenirken, bu kez çeşitli dolandırıcılıkla yüzleşmeye başladı. 

Türkiye'de ortalama 7 milyon liraya satılan Audi A8 L marka araçla ilgili kaydedilen video izleyenleri şaşkına çevirdi. Satın aldığı aracı expere götüren bir vatandaş, boyalı yerlerini ve değişenlerini öğrendi. Ancak içine sinmedi.

Aracını daha detaylı inceleme yapan bir başka expere götüren vatandaş, experle birlikte hayatının şokunu yaşadı. Lüks aracın her yerini inceleyen exper, arabanın 3 farklı arabadan birleştirildiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
1.12.2022 16:44
Almanya bizi kıskanmasında ne yapsın arabayı üretenler bile bunu beceremez helal olsun bizim müslüman din kardeşlerimize şeytana bile pabucunu ters giydirirler.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
6
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.