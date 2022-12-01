Audi diye aldı 3 farklı otomobil çıktı

Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye'de artan araba fiyatları nedeniyle sıfır otomobil almak hayal oldu. Vatandaşlar ikinci el araçlara yönlenirken, bu kez çeşitli dolandırıcılıkla yüzleşmeye başladı.

Türkiye'de ortalama 7 milyon liraya satılan Audi A8 L marka araçla ilgili kaydedilen video izleyenleri şaşkına çevirdi. Satın aldığı aracı expere götüren bir vatandaş, boyalı yerlerini ve değişenlerini öğrendi. Ancak içine sinmedi.

Aracını daha detaylı inceleme yapan bir başka expere götüren vatandaş, experle birlikte hayatının şokunu yaşadı. Lüks aracın her yerini inceleyen exper, arabanın 3 farklı arabadan birleştirildiğini söyledi.