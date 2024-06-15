Eylem Tok ve oğlunun kaçmak istediği ülke ortaya çıktı. Yakalanmasalardı sahte pasaportla kaçacaklardı

İstanbul’da 1 Mart tarihinde 1 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra ABD’ye kaçan T.C. ile annesi Eylem Tok’un yakalanmasından sonra yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

PASAPORTLA KÜBA'YA KAÇACAKLARDI

İngiliz haber ajansı Reuters’ın mahkeme belgelerinden aldığı habere göre Eylem Tok ve oğlu, ABD’nin Boston eyaletinde özel bir okulu gezmek üzereyken yakalandı. Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı öne sürüldü.

ABD Sulh Yargıcı Donald Cabell, savcıların mahkeme belgelerinde çiftin kaçma ihtimali bulunduğunu ifade etmesi üzerine Tok ve oğlunun salı günü planlanan duruşmaya kadar gözaltında kalmalarına hükmetti.

"İADESİ BİLE MÜMKÜN OLMAYAN BİR SUÇTAN DOLAYI GÖZALTINDA TUTULUYOR”

Eylem Tok’un avukatlarından Brendan Kelley, Tok’un serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Kelley, Türk yasalarına göre öne sürülen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini ifade ederek bu sebeple ABD-Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını öne sürdü. Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Cihantimur Tok, 1 Mart 2024 tarihinde Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne sebep olmuş, yaşanan olay sonrası annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Yaşanan olay sonrası yazar Eylem Tok ve annesinin iadesi istenmişti.

"EYLEM TOK VE OĞLU İADE TALEBİMİZ KAPSAMINDA YAKALANMIŞLARDIR.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün sosyal medya hesabından Yazar Eylem Tok ve oğlunun yakalandığını duyurdu. Yılmaz yaptığı açıklamada, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır” dedi.