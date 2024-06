Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade mi edilecek?

Özer Aci, kazada hayatını kaybeden oğlu Oğuz Murat Aci'nin mezarını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Aci, yazar Eylem Tok'a adalete teslim olması için seslendiğini fakat kendisinin kelepçeli bir şekilde yakalanmasını tercih ettiğini söyledi.

18 Haziran tarihinde ABD'de görülecek duruşmada Tok ve oğlunun Türkiye'ye teslim edileceğini düşündüğünü ifade eden Aci, "Tutuklandılar ya... New York sokaklarında gülücükler atıyorlardı ya... Şu an ben o gülücükleri onlara göndermek isterim. Bunca zaman özgürdüler, rahattılar ve adaletten özellikle de benden kaçacaklarını sandılar. Ama ben sabrettim. Bugün 117. gün. Neredeyse 4 ay olacak. Ben sabırla mücadeleye devam ettim. Sabrın sonunda başardım. 'Hangi yetkiliyi arayabilirim, hangisinden yardım alabilirim?' diye araştırdım. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz hep yanımızda oldular. Bu babayı, acılı anneyi kırmadılar. Tek başıma mücadele etmedim. Bu mücadelemde en büyük payı basın üstlendi. Hiçbir zaman es geçmediler. Seçim dönemi olmasına rağmen, her haber programında yayınlandık" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Mücadeleye devam edeceğini ifade eden Aci, "Amerika çocuğu iade etmiş, anneyi etmemiş veya tam tersi. Benim için önemli değil. Amerika'da, Türkiye'de hapiste yatmışlar benim için önemli değil. Önemli olan adaletin yerini bulması. Şu 3 gün onlara belki 3 ay, belki 3 yıl geliyordur. Hele hele 3,5 aydır anne-oğul beraber dolaşıyorlardı. Ne yazık ki 3 gündür ayrı yaşıyorlar" sözlerini sarf etti.

Şüpheli Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a seslenen Aci, "Doktor Bey, hayatta her şey para değil. Biraz merhamet, biraz vicdan, biraz insan olmanızı rica ediyorum" dedi.

Aci, ABD'de yapılacak duruşmaya katılmak üzere iki aile dostunun Türkiye'den gittiğini, kazada ölen oğlunun ABD'de yaşayan arkadaşları ile aynı köyden tanışıklıkları olan ve orada yaşayan kişilerin de mahkemeyi takip edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken, aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya sebep olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri belirlenmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını duyurmuştu.