Eylem Tok ve oğlunun sahte pasaportla nereye kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. ABD’den de tüyeceklerdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemize iade talebimiz doğrultusunda ABD'de gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma 18 Haziran'da yapılacak. Bu duruşmanın ardından başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek ve şüphelilerin ABD'den ülkemize iadesi için gerekli girişimlerde bulunacağız"

EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Boston Polis Departmanı’nın (BDP) raporuna göre, Cihantimur ve annesi Tok dün sabah gözaltına alındı. Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, yerel saatle sabah 9.30 civarında iki sanığın bulunduğu eve baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu sorunsuz bir şekilde gözaltına aldığı belirtildi.

Cihantimur ve Tok federal mahkeme binasına götürülürken, tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un ise "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT BULUNDU

ABD'li yetkililer, Tok’un gözaltına alındığı sırada üzerinde 5 bin dolar nakit taşıdığını belirtti. Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'un Türkiye'de tanınmış bir plastik cerrah olduğunu ve anne-oğulun yıllık ücreti 46 bin dolar olan bir özel okulu gezdiklerini de ekledi.

KÜBA’YA KAÇACAKLARDI

Reuters'ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberde, "Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur'un sahte pasaportlarla Küba’ya kaçabileceklerini düşündüğü" ifade edildi. Davaya bakan hakim Donald Cabell, savcıların “anne ve oğulun fırsat verildiğinde tekrar kaçabilecek imkanlara sahip olduklarına” dair savunması üzerine, salı günü için bir duruşma kararı aldı. Bu duruşmada, Tok ve Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi kararı verilene kadar tutuklu kalıp kalmayacakları belirlenecek.

Tok’un avukatı Brendan Kelley ise müvekkilinin “iade edilmeyecek bir suçlama nedeniyle gözaltında tutulduğunu” savundu.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024'te Kemerburgaz'da lüks otomobiliyle, bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarparak Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olmuştu.

Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.