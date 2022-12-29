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SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil

EYT düzenlemesinin açıklanmasıyla bu sabah itibariyle SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine SGK'dan çok kritik bir açıklama geldi...

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:20
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EYT düzenlemesiyle ilgili SGK'dan flaş açıklama

SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün merakla beklenen EYT düzenlemesini açıkladı. Buna göre EYT’de yaş sınırı aranmayacağı belirtildi.

SGK ÖNLERİNDE EYT KUYRUĞU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için yeni yıl öncesinde başvurusunu tamamlamak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumlarına adeta akın etti.

İnternetten başvuru yapmak isteyenler ise e-Devlet'e yöneldi ancak aşırı yüklenme sebebiyle e-Devlet'e de erişim zorluğu yaşanıyor.

Bu durumun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) OLARAK BİLİNEN VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SGK'YA YAPILAN BAŞVURULAR

28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

MÜMKÜN DEĞİLDİR

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca Aylık Bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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TEOMAN ÖKMEN
29.12.2022 18:01
Kanun resmi gazetede yayımlanmadan SGK hiçbir işlem yapamaz,yaparsa suç işlemiş olur.  
 
YÜRİRLÜGE GİRMESİ İÇİN EYT LİLER NEYI BEKLEMESI GEREKİYOR?
29.12.2022 17:35
YÜRÜRLÜGE GİRMESİ İÇİN AKP VE MHP VEKİLLERİNİN YILBAŞI TATİLDEN DÖNMESİMI BEKLENİYOR?  
 
Serdar kurtuluş
29.12.2022 17:30
Beşbin günü dolduran herkes emekli olabiliyormu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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