EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin canlı yayında detayları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, yaş sınırının olmadığını duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de merak edilenleri, TRT Haber canlı yayınında açıkladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

EYT'DE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.

23 senelik bir problem bu. 8 Eylül 1999 yılından önce çalışmaya başlayanları kapsayan bir durum bu. Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi lazım.

EYT'LİLER İLK MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

EYT'lilerin maaşında kısıntı olmayacak, herkes hak ettiği maaşı alacak. İlk maaşların alınacağı tarih meclis sürecinden sonra belli olacak.

Türkiye bütün ekonomik sorunlara rağmen büyümesini sürdürüyor. Tarihinde ilk defa istihdam sayısı 31 milyon 200 bine yükseldi. Türkiye'nin 2022'yi yüzde 5'in üzerinde büyümeyle kapatması bekleniyor.

EYT'DE YAŞ ORTALAMASI

Artık 32-42 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman. Yaş şartı olmamasına rağmen 1 hafta önce EYT kararı verilmişti, dün son bir değerlendirme yaptık.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

(SGK binaları önünde yoğunluk) Kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için.

SGK'DA BORÇ İDDİALARI

SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil, gelir-gider oranı ise yüzde 97.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi bugün Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu. Haksızlıkların önüne geçecek düzenlemeleri yaptık.

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

Cumhuriyet tarihinde ilk defa dolar bazında asgari ücret 455 doların üzerinde çıktı. Enflasyon düşme eğilime başladığında bunu yaptık. Genel olarak enflasyonda bir düşüş eğilimi var. Üretim artıyor, kur belli bir süredir aynı seviyelerde gidiyor. Faizler de düştü.

KIDEM TAZMİNATI DOĞRUDAN VERİLECEK

EYT başlangıcın hesaplama yaparken kendi maliyetlerimize baktık. SGK'ya, Maliye'ye getireceği yüke baktık. Uygulamaya geçince birçok kurum ve kuruluştan kıdem tazminatı ne olacak sorusu geldi. İşverenler biz bu yükü nasıl kaldıracağız diye sordular. Kurumsal şirketler bu konuyu çözmüşler. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun yaşanabiliyor. Talepleri değerlendirdik, konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı.

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ

EYT'den dolayı ayrılan, işine devam etmek isteyen işçiye 5 puanlık prim desteği verilecek. Tecrübeli işçinin devam etmesi ve işverenin mağduriyet yaşamaması için önemli bir konu bu. Teknik işçiliklerini kaybetmek istemiyor işverenler.

"EYT'NİN MALİYETİ 100 MİLYAR LİRA"

100 milyarın üzerinde bir maliyet var ama bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet bu. Yaklaşık 500 bin civarında kamuda çalışan var bunlar çalışmaya devam edecek.