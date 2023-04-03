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Eyüpspor'a neler oluyor. Neden kazanamıyor?

Mirza Şeker yazdı...

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 22:31
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Eyüpspor'da kötü gidişat sürüyor

Eyüpspor'a neler oluyor. Neden kazanamıyor?
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında zirveden uzaklaşan Eyüpspor ile alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Erzurumspor FK karşılaştı.
Eyüpspor, 2 haftadır adeta kabusu gördü. 
2 maçta da gol atamadan mağlup oldu.
Samsunspor ile olan puan farkı git gide açıldı. Eyüpspor en azından ikinciliği kaptırmamak için mücadele edecek.
Maça etkili başlayan ev sahibi oldu.
Özellikle kanattan yaptıkları ataklarla, ortalarla gol aradı.
Maçın ilk net pozisyonunu Del Valle ile Eyüpspor yaptı. Del Valle yapılan ortaya kafayı vurdu ve top direkten çizgiye indi.
İçeriye girmemeye inat eden top uzaklaştırıldı.

EYÜPSPOR SAHAYA YERLEŞTİ
Eyüpspor, Erzurumspor'un yarı sahasına yerleşti ancak, Erzurumspor çok iyi kapandı.
Ev sahibi savunmanın kilidini açmakta zorlandı.

EYÜP'TE ŞOK
Erzurumspor, Eyüpspor'a nazaran daha az atak yapan taraftı. Ancak kontradan gelen gol işleri değiştirdi.
Sağ kanattan iyi gelen Özgür'ün arka direğe ortasını Estrela boş çevirmedi ve düzgün bir kafayla topu ağlara yolladı.
Zafer Turan, ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak başladı. Oyuna Cenk Alkılıç, Babel ve Umut Bulut dahil oldu.
Eyüpspor, oyuna giren Umut Bulut ve Babel ile pozisyon buldu ancak iyi değerlendirilemedi.
Son bölümde oyunu Erzurumspor yarı alanına yıktı ve gol aradı.

KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI!
Yoğun ataklar nihayet sonuç verdi. Kaptan Uğur Demirok, Eyüpspor'un aradığı golü 88'de kaydetti.
Halil Akbunar adrese teslim bir orta yaptı. Topa iyi yükselen Uğur Demirok golünü attı.

NEDEN KAZANAMIYOR?
Evet, Eyüpspor 1 puanı kurtardı ama yine kazanamadı. Hasreti 3 maça çıkardı. Ligde böyle iyi giderken, üst üste güzel sonuçlar alırken, ne oldu da takım birden bu şekilde tepetaklak oldu?
Teknik direktör değişikliğine gidildi, Zafer Turan ilk iki maçında galibiyet alamadı.
Benim görüşüm İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılmamalıydı.
Tribünde nefesi kısılana kadar bağıran taraftarlara yazık oluyor. Maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti ama cidden yazık.
Eyüpspor'un acilen kendine gelmesi lazım. En azından ligi ikinci tamamlayıp, play-off'lara kalmadan direkt Süper Lig'e çıkmalı...
Yoksa bu kadar yaklaşmışken işleri zora sokabilir.

 

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