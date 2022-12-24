Ryan Babel'den Halil Umut Meler'e sert eleştiri

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu, Eyüpsporlu Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Karşılaşma oynanırken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hollandalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor maçına izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor"