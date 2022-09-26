Babel'den Galatasaray'a yaylım ateş: Bakın neden eleştirdi?

Şu anda Eyüpspor'da forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi.

Babel, Vole'deki röportajında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum. İki kulüpte de güzel anılarım oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe maçları daha adil olmuştur ancak Beşiktaş - Fenerbahçe maçları daha olaylı oldu. Daha nefret doluydu. Daha çok kart çıktı. Taraftarların müdahil olduğu olaylar oldu. Maçlar durdu. Benim dönemimdeki en ateşli derbiler Beşiktaş-Fenerbahçe derbileriydi.

Bence Türkiye'deki hakemler, maçları oldukça etkiliyorlar. Bazen o kadar etkiliyorlar ki bir takıma maçı kazandırıp kaybettirebiliyorlar bile. Geçmişte öyle maçlarım oldu ki 'Bu maçı kazanmamız imkansız' diye düşündüm hakem nedeniyle. Sanki hakemin gizli bir gündemi, ajandası varmış gibi hissettim. Tabii ki bunlar çok ağır suçlamalar ama ben birçok futbolcu meslektaşımın bu fikri paylaştığını biliyorum. İngiltere ve Türkiye'deki hakemler arasında çok ciddi fark var.

Domenec Torrent, Türkiye'de çalıştığım en iyi hocaydı. Bunu yapısallık açısından söylüyorum. Kurallarının net olması açısından söylüyorum. Sahada ne istediğini çok net bir şekilde açıklıyordu. Size gelip, "Senden sahada bunu yapmanı istiyorum. Eğer yapmazsan oynamazsın" gibi yaklaşımı vardı. Torrent, şu anki Galatasaray'da olsaydı belki çok daha iyi iş çıkarabilirdi. Geçen seneki takımla ilgili en büyük problem, yeterince iyi oyuncuların olmamasıydı. Galatasaray gibi bir takım için kabul edilemez bir durum. Geçen sene belki Guardiola bile olsa berbat bir iş çıkaracaktı.

Bugün bambaşka bir Galatasaray kadrosu var ve bu da geçen seneki kadronun ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Takımı bu şekilde yenilemek çok doğru bir karar. Ama Domenec Torrent'i geçen seneki takımla yargılamak, adaletli bir tavır değil. Oyuncuların birçoğu da benimle aynı görüşleri paylaşacaktır. Belki de sormamız gereken soru şu; Acaba oyuncular mı iyi değildi, yoksa hoca mı iyi değildi?

Fatih Terim ayrıldığı zaman herkes çok üzülmüştü. Hiç beklenmedik bir ayrılık oldu. Fatih Terim'in başarısından pek bahsetmek istemiyorum. Kimse kulübün kendisinden büyük değil. Baktığınız zaman 3 senedir şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı. Yöneticiler de kendilerinin bir şey yapmasının gerektiğini düşünmüşler. Bunu düşündüğünüz zaman zor kararlar almanız gerekebilir. Bunu sezon ortasında uygulayınca da pek hoş olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Geçen sezon Galatasaray için iyi olmayan ve kabul edilemez bir durumdu.

Geçen sene Galatasaray'da yaşlı isimleri gönderip, gençlere odaklanmalıyız düşüncesi vardı. Şu anda Galatasaray'a benimle aynı yaşta ve benden daha maliyetli Mertens geldi. Bu, kulübün net bir vizyonu olmadığını gösterir. Günübirlik kararlar alındığını gösteriyor. Bu şekilde yönetilen bir yer, uzun süreli başarı elde etmekte zorlanabilir. Örneğin bu yıl başarı gelebilir ama gelecek sezon ne olacak, gelecek sezon tekrar başarı çok büyük bir soru işareti. Galatasaray'da 5 yıldır bambaşka kadrolar görüyoruz. 15-16 yeni transferin olduğunu görüyoruz. Bir takım bu şekilde başarı elde edemez.

Türkiye'deki en iyi hoca Şenol Güneş. Türkiye'de oynadığım en iyi oyuncu Beşiktaş döneminde Cenk Tosun beni etkilemişti. En iyi kaleci Muslera. Açıkçası Türkiye'de çok sinir bozucu oyuncu var. Sanırım Başakşehir'de Caiçara. Beşiktaş'ın stadındaki maçları izlemeyi daha çok isterim.