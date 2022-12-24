Dev maçta kazanan Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki dev maçta Fenerbahçe'yi konuk etti.
Bordo-mavili ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61.dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.
Fenerbahçe'de 57.dakikada Miguel Crespo ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 29 puanla 1.sırada yer aldı. Trabzonspor ise 26 puanla 4.sıraya yükseldi.
Fırtına, Fenerbahçe'yle puan farkını 3'e indirdi.
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