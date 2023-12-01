Güneş 8 gün sonra burada 4 Ocak’a kadar hiç doğmayacak. Neler olacak?

Norveç'in Nordland bölgesinde bulunan Lofoten takımadaları dünyanın gündeminde. Göz alıcı güzelliğiyle sürekli herkesin gitme hayali kurduğu takımadalarında bir dönem güneş hiç doğmuyor bir dönem de güneş hiç batmıyor.

Takımadaları plajları, yamaçları ve doğal güzellikleriyle doğaseverleri adeta büyülüyor.

Lofoten takımadaları 7 ana adadan oluşuyor.

9 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında bölgede güneş hiç doğmayacak. 26 Mayıs ve 17 Temmuz arasında burada güneş hiç batmıyor.

Bu dönemlerde hem yöresel halk hem de turistler yoğun ilgi ile kuzey ışıklarını izliyor. Özellikle kış aylarında Norveç’e giden ziyaretçiler kuzey ışıklarını izlemek için gidiyor.

Eylül, Ekim, Mart, Nisan aylarında Norveç’te kuzey ışıkları ortay çıkar.

Ayrıca Kuzey Yarımküre'de 21 veya 22 aralık tarihine denk gelen, gündüzün en kısa gecenin en uzun olduğu gündür.

Yılık en karanlık zamanları Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat’tır

Öte yandan Avrupa’nın en büyük deniz kuşu kolonisi de Lofoten takımadalarında bulunur.