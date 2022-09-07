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Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Meclisi’nin AKP’li eski üyesi Bilal Tekatlı deşifre etti. AKP'li belediyeden 5 milyon euro kime gitti?

Eyyübiye Belediye Meclisi’nin AKP'li eski üyesi Bilal Tekatlı, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesine ilişkin belgeyi paylaşıp "Aradaki 5 milyon euro kimlerin cebine gitti?" diye sordu. 

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:31
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 13:28
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Eyyübiye Belediye Meclisi’nin AKP'li eski üyesi Bilal Tekatlı deşifre etti. AKP'li belediyeden 5 milyon euro kime gitti?

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Meclisi’nin AKP’li eski üyesi Bilal Tekatlı deşifre etti. AKP'li belediyeden 5 milyon euro kime gitti?
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ANKA'nın haberine göre, Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Meclisi’nin AKP’li eski üyesi Bilal Tekatlı, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Suruç ilçesindeki kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaatı ihalesinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

İhalenin sonucuna ilişkin bilgi formunu paylaşan Tekatlı, “İhale 4. sıradaki firmaya verildi. Aradaki 5 milyon euro kimlerin cebine gitti? Urfalılar adına soruyoruz" dedi.

Bilal Tekatlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün Suruç ilçesindeki kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaat ihalesine ilişkin sonuç bilgi formunu sosyal medya hesabında yayınladı.

"5 MİLYON EURO KİMLERİN CEBİNE GİTTİ"

Bilgi formuna göre; ihale, 10 milyon 353 bin euro ile en düşük teklifi veren Kural ARGE-MST iş ortaklığı yerine, 15 milyon 599 bin 594 euro teklif veren Asil İnşaat-Çeltikçioğlu İnşaat ortaklığına verildi. Bilgi formunda, iki iş ortaklığının daha ihaleyi kazanan Kural ARGE-MST ortaklığından daha düşük teklif verdiği görüldü.

Bilal Tekatlı, sosyal medya paylaşımında, "Suruç altyapı ihalesinde dönen büyük rantı ve usulsüzlükleri aylar önce yazdık. Ama troller ve rantçılar bize saldırdı. Gelinen noktada biz haklı çıktık. İhale 4. sıradaki firmaya verildi. Aradaki 5 milyon euro kimlerin cebine gitti? Urfalılar adına soruyoruz" dedi.

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Ss
7.09.2022 13:58
Ya şundadır ya bunda ..tabiki hırsızların imparatorunda..  
 
Vatandaş
7.09.2022 13:58
Akepeli çakma dinciler cebine gitti..hani bunlar namaz kılar,ellerinde kuran dilerinde Allah-Peygamber diyenler var ya taaa işte onlar  
 
Cuma
7.09.2022 13:49
Vallah bana gitmedi  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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