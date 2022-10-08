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  • Seçim yaklaşınca iktidarda 'günah çıkarmalar' başladı. AKP'li Hayati Yazıcı'dan itiraf

Seçim yaklaşınca iktidarda 'günah çıkarmalar' başladı. AKP'li Hayati Yazıcı'dan itiraf

AKP’li Hayati Yazıcı, katıldığı bir programda "Hatalarımız eksiklerimiz oldu, tarih sürecinde. Artık geriye bakmaya gerek yok. Hep birlikte ileriye doğru bakacağız. Sorunlarımızı tespit ederek, bir bir çözerek huzura kavuşacağız" sözleriyle adeta günah çıkardı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 00:11
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Seçim yaklaşınca iktidarda 'günah çıkarmalar' başladı. AKP'li Hayati Yazıcı'dan itiraf

Seçim yaklaşınca iktidarda 'günah çıkarmalar' başladı. AKP'li Hayati Yazıcı'dan itiraf
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum'un Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesince 2800 metrekare arsa üzerine inşa edilen, 3000 metrekare kapalı alana sahip "Erzurum Hz. İmam Hüseyin Cemevi"nin açılış töreninde konuştu.

DHA’nın haberine göre; Yazıcı, "Hatalarımız eksiklerimiz oldu, tarih sürecinde. Artık geriye bakmaya gerek yok. Hep birlikte ileriye doğru bakacağız. Sorunlarımızı tespit ederek, bir bir çözerek huzura kavuşacağız" sözleriyle adeta günah çıkardı.

Yazıcı şu ifadeleri kullandı:

"YAPACAĞI ŞEY, ÖZGÜR ORTAMI HAZIRLAMAK"

“Alevi, Sünni demedik, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demedik, katıksız halde insan dedik. Onun için 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' deyişine Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyetini, anlamlı ifadeyi referans olarak kullandık. Hatalarımız eksiklerimiz oldu, tarih sürecinde. Artık geriye bakmaya gerek yok. Hep birlikte ileriye doğru bakacağız. Sorunlarımızı tespit ederek, bir bir çözerek huzura kavuşacağız. İnsanın huzura kavuşmasını sağlayan en önemli alanlardan birisi manevi dünyası, iç dünyası, inanç dünyasıdır. Adil devlet, demokratik devlet, hak ve özgürlükleri önemseyen yönetimler insanın neye inandığına, inancının gereğini nasıl icra edeceğine kesinlikle müdahale etmez. Yapacağı şey, insanı inandığı gibi inancını ifade edebileceği özgür ortamı hazırlamaktır. Devletin görevi budur. Bizim de bu alana bakışımız, icraat tarzımız bu çerçevededir. Uzun bir süredir saygı değer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilgili bakanlıklarımızla birlikte alevi cemaatinin sorunlarını tespit etmek, bunları gidermek için bir proje dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Önemli mesafeler aldık. Bu tören benim şahsım açısından ilk, Türkiye Cumhuriyeti makamı açısından önemli bir tören. Bir kısım cemevlerinin ibadete açılışı yapılacak, bir kısım cemevlerinin temel atma töreni gerçekleştirilecek. Türkiye bu törene odaklanmış durumda. Dolayısıyla 'bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'hep birlikte kardeş olalım.' Ülke hepimizin, bayrak hepimizin, vatan hepimizin. Tek devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Millet olarak tek millet ifade ediyoruz. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını inanç farklılığı itibariyle etnik köken itibariyle ayırıma tabi tutmadan kardeşliğimizi güçlendirmenin peşindeyiz.”

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Mert
8.10.2022 10:21
Tabi tabi 20 yili mahvedin saltanatiniz devam etsin yola devammis geriye bakmaya gerek yokmus , herkesin aklını kendi aklı kadar sanıyor  
 
Tekin Ertürk
8.10.2022 10:20
Kuran'da günah çıkarma yok. Günahları yalnızca Allah affedebilir. Akp'nin günahları içinde, KUL HAKKI olduğu için, affı yok. Ben tüm haklarımı HARAM ediyorum.  
 
Nedim
8.10.2022 10:15
Akp, cem uzan in malına çökerken bu yolu açtı. Iktidar değişince bakalım kimlerin malına çökülecek.  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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