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Yolsuzluğu bitirme vaadiyle geldi 50'den fazla evi çıktı

Yolsuzluğu bitirme vaadiyle seçime oturan Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro yakınlarının 50'den fazla konut ve arsaya milyonlarca dolar ödeyerek satın aldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:44
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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yolsuzluğu bitirme vaadiyle seçime girmişti. 50'den fazla evi çıktı

Yolsuzluğu bitirme vaadiyle geldi 50'den fazla evi çıktı
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Ekim’de seçime gitmeye hazırlanan Brezilya’da 2019 yılından beri ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun ve yakınlarının banka hareketleri ve hesaplarındaki orantısızlık ülke gündemine bomba gibi düştü.

50’DEN FAZLA EVİ ÇIKTI

Bolsonaro ve yakınlarının milyonlarca dolar değerindeki 50’den fazla gayrimenkulü nakit ödeyerek satın aldığı ortaya çıktı.

Brezilya merkezli medya kuruluşu UOL’nin 7 aylık araştırması sonucunda ortaya çıkan tabloda Bolsonaro ve yakınlarının 1990 ile 2022 yılları arasında Rio de Janeiro ve Sao Paulo’da evler ve arsalar için büyük miktarda ödeme yaptıkları belirlendi.

UOL’nin haberinde, “Bolsonaro ve yakın akrabaları son 30 yıl içinde 107 gayrimenkul satın aldı ve bunların en az 51’i için nakit ödeme yaptı” denildi. Medya kuruluşu yüzlerce satıcı, gayrimenkul uzmanı ve noterle görüşüldüğünü de belirtti.

“TANRIMI SORGULAYIN” DEDİ, TEPKİLER YÜKSELDİ

Yolsuzluğu bitirme vaadiyle göreve gelen Bolsonaro’nun Jagunço lakaplı kayınbiraderinin 525 bin dolara Sao Paulo’da lüks bir malikane satın aldığı tespit edilirken haberin ardından, “Devlet Başkanı bu paraların nereden geldiğini açıklamak zorunda” tepkileri yükseldi.

Bolsonaro ise tepkiler üzerine, iddiaların “Hiç güvenilirliği olmayan bir kuruluştan” geldiğini söylerken, “Bir gayrimenkulü nakit ödeyerek satın almanın neresinde sorun var. Soruşturma istiyorlarmış, Tanrımı soruştursunlar” dedi. Medya kuruluşu, “Gayrimenkul satın almak için büyük miktarda nakit paranın kullanıldığını ve bu paranın da kaynağının yasa dışı olduğunu anlamak için bir finans dahisi olmaya gerek yok” açıklamasını yaptı.

BİRBİRLERİNİ YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLAMIŞLARDI

Öte yandan, Brezilya'da ekim ayında yapılacak seçimlere adaylığını koyan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, karşı karşıya geldikleri televizyon programında birbirlerini yalan söylemekle suçlamışlardı.

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yalçın Türk
31.08.2022 12:00
insaflı kişiymiş.. peki Türkiye'de?  
 
E
31.08.2022 11:55
Bizimkilerin yanında Melek sayılır  
 
Vicdan
31.08.2022 11:52
Adam merhametliymis  
 
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